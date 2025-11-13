Imelda Tuñón está confirmada como habitante de ‘La Casa de Los Famosos’ 2026; ¿quién cuidará a su hijo?

“Imelda va en la segunda fase, o sea, ya aceptó”.

En medio de todos los problemas personales que enfrenta, Imelda Tuñón, la viuda de Julián Figueroa, sorprendió con la noticia de que ha aceptado ser una habitante más de ‘La Casa de Los Famosos’, para el año 2026.

Tuñón vive entre la disputa legal por la herencia de su hijo José Julián y la pelea que se ha desatado con su exsuegra Maribel Guardia tras impugnar el testamento y buscar parte de los bienes, algunos de los cuales forman parte del patrimonio de su nieto; y también, con el nuevo romance que tiene en puerta.

Hace unos días, el programa ‘Siéntese quien pueda’ fue el encargado de difundir las imágenes de Tuñón mientras disfrutaba de su estadía en el Bar ’33’, ubicado en la Ciudad de México.

💥 ¡EXCLUSIVA! Imelda Tuñón fue vista muy cariñosa con un misterioso galán 😍. Entre abrazos, risas y la canción "Gavilán o Paloma" de José José, la pareja no ocultó su complicidad. 💃🎤 Y cuando todos pensaban que la noche terminaba… ¡sorprendieron con un apasionado beso frente a todos! 💋 Después subieron al escenario para cantar juntos "Si te pudiera mentir" de Marco Antonio Solís 🎶❤️ Parece que, a pesar de los conflictos por la herencia de su hijo, Imelda se está dando tiempo para el amor 💞

Un paparazzi captó cómo la joven parecía estar sentada en las piernas de su aparente nuevo galán mientras le mostraba algo desde su teléfono y después se inclinó para besarlo. Además, la pareja hizo un dueto en el karaoke y subieron al escenario para cantar el tema ’Si te pudiera mentir’ de Marco Antonio Solís.

Aunado a ello, Imelda sigue con la ilusión de convertirse en cantante, pese a los descalabros que ha tenido en los sitios que le han dado oportunidad de demostrar su talento y que han quedado al descubierto.

Pero otra actividad que la ocupa y que es la más importante en su vida, según sus palabras, es el cuidado de su hijo.

Fue a mediados de año cuando Maribel solicitó la custodia de su nieto por el aparente descuido en el que lo tenía Imelda, además de señalar que consumía sustancias.

Tuñón se enfrascó en una disputa legal con Guardia por José Julián y estuvo lejos de él por 38 días. Sin embargo, las autoridades le regresaron a su hijo, del que prometió no volverse a separar.

Pero todo eso parece no importar, pues la joven madre se aislará en el reality show ‘La Casa de Los Famosos’.

Fue a través del programa ‘De Historia en Historia’, donde el periodista Luis Magaña confirmó la noticia con detalles del proceso.

“Ya tienen tres o cuatro talentos confirmados. Cuando me dijo Laura Zapata ya firmó, me dio igual… Salvador Pineda también, pero cuando me dijo ‘la que ya firmó es Imelda Tuñón’, ahí sí me caí del caballo porque imagínense de lo que estamos hablando. O sea, si afuera no la pueden controlar, allá adentro se le va a salir ‘Chucky’”, expresó.

Al tiempo, Lupita Martínez aseveró con asombro: “Está en medio de un pleito, ¿cómo se va a meter a un reality?”.

Por su parte, la también periodista Aurora Valle añadió a la conversación: “Yo lo leí como un rumor de que Imelda Tuñón iba para ‘La Casa de Los Famosos’, y yo dije ‘cómo con tanto problema legal que tiene aquí, ha peleado por estar con su hijo, y va a dejar a su hijo para meterse a encerrar’. Entiendo que la paga pueda ser muy buena, pero no en estos momentos”, sentenció.

Por último, Magaña desmenuzó cómo es el papeleo para ingresa al reality, mismo que tiene varias etapas.

“El proceso de contratación tiene tres fases. La primera es una firma de carta intención que mandan al artista. La segunda es una carta de compromiso en el que el artista acepta la propuesta y después viene la firma del contrato formal donde ya se cierran lo números. Imelda va en la segunda fase, o sea, ya aceptó”, finalizó el comunicador.

Cabe destacar que otro de los nombres que ya se mencionan para el reality show es el de la hija de Niurka, Romina Marcos.

