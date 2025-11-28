¿La Bebeshita salió enojada por ser eliminada de Las Estrellas Bailan en Hoy?

Con su carisma y romance, Brandon Castañeda y Daniela Alexis La Bebeshita, nos trajeron momentos divertidos durante su participación en Las Estrellas Bailan en Hoy. Sin embargo, luego de siete semanas, fueron eliminados de la compatencia.

Aunque dieron su mejor esfuerzo, ni las calificaciones, ni el voto del público, los beneficiaron y salieron del concurso del programa Hoy a pocos días de la gran final.

La buena noticia, quizá, es que se reconciliaron y tal parece que podrían retomar el romance que alguna vez vivió entre ellos. “Somos tóxicos”, confesó La Bebeshita, quien salió satisfecha de ‘las estrellas bailan en Hoy’.

En entrevista, La Bebeshita dijo estar satisfecha con su participación, ya que al inicio de la competencia no bailaba nada, y ahora hasta da vueltas en el aire. En tanto, también Brandon dijo que está contento porque demostró ser versátil y poder brillar en la pista de baile.

Las parejas que siguen en la competencia son:

Aarón Mercury y Briggitte Bozzo

Kunno y Rosa

Pía Sanz y Marcos Montero

Jessica Díaz y Aldo Guerra

Michelle González y Julio Vallado

Manuel Riguezza y Karenka.

