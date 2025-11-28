Suscríbete
Famosos

¿La Bebeshita salió enojada por ser eliminada de Las Estrellas Bailan en Hoy?

Junto a Brandon Castañeda, fue la pareja expulsada de la competencia.

Noviembre 28, 2025 • 
TVyNovelas
estrellas-bailan-parejas-00.jpg

La Bebeshita y Brandon

José Luis Ramos

Con su carisma y romance, Brandon Castañeda y Daniela Alexis La Bebeshita, nos trajeron momentos divertidos durante su participación en Las Estrellas Bailan en Hoy. Sin embargo, luego de siete semanas, fueron eliminados de la compatencia.

Aunque dieron su mejor esfuerzo, ni las calificaciones, ni el voto del público, los beneficiaron y salieron del concurso del programa Hoy a pocos días de la gran final.

estrellas-bailan-parejas-0.jpg

Las estrellas bailan en hoy

José Luis Ramos

La buena noticia, quizá, es que se reconciliaron y tal parece que podrían retomar el romance que alguna vez vivió entre ellos. “Somos tóxicos”, confesó La Bebeshita, quien salió satisfecha de ‘las estrellas bailan en Hoy’.

En entrevista, La Bebeshita dijo estar satisfecha con su participación, ya que al inicio de la competencia no bailaba nada, y ahora hasta da vueltas en el aire. En tanto, también Brandon dijo que está contento porque demostró ser versátil y poder brillar en la pista de baile.

Las parejas que siguen en la competencia son:

Aarón Mercury y Briggitte Bozzo
Kunno y Rosa
Pía Sanz y Marcos Montero
Jessica Díaz y Aldo Guerra
Michelle González y Julio Vallado
Manuel Riguezza y Karenka.

estrellas-bailan-parejas-5.jpg

Las estrellas bailan en hoy

José Luis Ramos

estrellas-bailan-parejas-4.jpg

Las estrellas bailan en hoy

José Luis Ramos

estrellas-bailan-parejas-3.jpg

Las estrellas bailan en hoy

José Luis Ramos

estrellas-bailan-parejas-2.jpg

Las estrellas bailan en hoy

José Luis Ramos

estrellas-bailan-parejas-1.jpg

Las estrellas bailan en hoy

José Luis Ramos

La Bebeshita Las Estrellas Bailan en Hoy
