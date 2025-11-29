Suscríbete
Fátima Bosch en Instagram: ¿Ha ganado o perdido seguidores la Miss Universo después del escándalo?

La mexicana se ha mostrado muy activa con fotos y videos de su estancia en Tailandia

Noviembre 28, 2025 • 
Alejandro Flores
fátima bosch instagram.jpg

Fátima Bosch

Instagram

Victoria Kjær Theilvig tiene 1 millón de seguidores en Instagram. Ella es la reina saliente de Miss Universo, es decir, la que le entregó la corona a la mexicana Fátima Bosch.

Sheyniss Palacios, la anterior ganadora del certamen de belleza tiene más: 2.3 millones de seguidores, derivado sobre todo del trabajo altruista que realizó mientras ejerció como Miss Universo.
Ambas tuvieron un crecimiento evidente en el número de seguidores a partir de que recibieron la corona y su trabajo alrededor del mundo contribuyó a hacerlas populares y conocidas.
La nicaragüense Sheyniss, por ejemplo, utilizó gran parte de su tiempo en visibilizar a las mujeres en el mundo ejecutivo y después de entregar la corona publicó el libro "¿Y ahora qué?”, que se convirtió len una conferencia en la que explica el sentido de su trabajo como empresaria y creadora de contenido.
Ella es una de las reinas de belleza con más seguidores en Instagram, junto con Zuleyka Rivera, que también tiene 2.3 millones.

miss universo instagram.jpg

Los números de seguidores de dos exreinas de belleza

Instagram

El impresionante número de seguidores de Fátima Bosch

En ese sentido, ¿cuántos millones tiene Fátima Bosch, la mexicana que ganó el certamen Miss Universo en este 2025?
Tras el escándalo por las acusaciones de manipulación del concurso y de discriminación supuestamente ejercida por el presidente Raúl Rocha, Fátima Bosch se ha viralizado pero casi siempre relacionada con estas críticas.
En Instagram la historia es diferente, por lo menos en cuanto a su crecimiento en el número de seguidores.
Fátima Bosch comenzó su camino hacia la corona con menos de 1 millón de seguidores. Cuando logró la corona de Miss Universo México, comenzó a crecer hasta superar ese umbral del millón, sobre todo a partir de la polémica generada el día de la final, cuando 26 de las 31 misses se negaron a felicitarla.

Bosch llegó a Tailandia para la concentración final de Miss Universo con menos de 2 millones de seguidores. El día que se enfrentó a Nawat Itsaragrisil su número de seguidores comenzó a crecer de manera exponencial.

En cuestión de una semana superó los 2 millones de seguidores y así llegó a la final del 20 de noviembre.
Otra vez la polémica hizo crecer su cuenta cuando no solamente ganó Miss Universo, sino que su nombre comenzó a sonar en medio de las acusaciones de Omar Harfouch por un supuesta fraude.

Screenshot 2025-11-28 190059.png

Actualmente Fátima Bosch tiene 3.5 millones de seguidores. Su actividad se ha intensificado con fotografías y videos de sus actividades en Tailandia ya como Miss Universo.

mexicanas instagran.jpg

Los números de Ximena y Andrea

Instagram

Con ese número supera también, por ejemplo, a las otras tres mexicanas Miss Universo: Andrea Meza tiene 2 millones, Ximena Navarrete tiene 3 millones, y Lupita Jones 289 mil.

Fátima Bosch Instagram
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
