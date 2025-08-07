Verónica Castro: El adiós de una estrella en 15 confesiones

Verónica Castro, una de las figuras más emblemáticas del entretenimiento en México, fue reconocida con la Cruz de Plata en el marco del Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF). Este homenaje, realizado en el majestuoso Instituto Allende, celebró más de cinco décadas de trayectoria artística de quien ha sido actriz, cantante, conductora, ícono de la televisión y referente de la cultura popular.

Durante la ceremonia, Verónica recibió además el reconocimiento La Musa, de manos de Sara Hoch, directora del festival, y Cristina Prado, presidenta de la Asociación de Mujeres en el Cine y la Televisión. Asimismo, en una entrevista a fondo con el creador multidisciplinario Carlos Pascual, la artista abrió su corazón como pocas veces.

El resultado fue una serie de confesiones íntimas, crudas, nostálgicas y profundamente humanas que retratan la complejidad de una mujer que ha vivido y sobrevivido en el centro del espectáculo mexicano.