Verónica Castro: El adiós de una estrella en 15 confesiones

Verónica Castro, una de las figuras más emblemáticas del entretenimiento en México, fue reconocida con la Cruz de Plata en el marco del Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF). Este homenaje, realizado en el majestuoso Instituto Allende, celebró más de cinco décadas de trayectoria artística de quien ha sido actriz, cantante, conductora, ícono de la televisión y referente de la cultura popular.
Durante la ceremonia, Verónica recibió además el reconocimiento La Musa, de manos de Sara Hoch, directora del festival, y Cristina Prado, presidenta de la Asociación de Mujeres en el Cine y la Televisión. Asimismo, en una entrevista a fondo con el creador multidisciplinario Carlos Pascual, la artista abrió su corazón como pocas veces.
El resultado fue una serie de confesiones íntimas, crudas, nostálgicas y profundamente humanas que retratan la complejidad de una mujer que ha vivido y sobrevivido en el centro del espectáculo mexicano.
“NO ME GUSTÓ DESNUDARME EN UNA PELÍCULA”
Verónica recordó su primera estelar en El arte de engañar (1970), donde realizó un desnudo parcial. Aunque la película catapultó su carrera, la experiencia fue traumática:
“Me tuvieron que dar calmantes, yo lloraba, no quería quitarme la ropa. No me sentí cómoda y por eso hice pocas películas, no me atrevía a seguir con desnudos”.
“ME NEGUÉ A HACER UNA ESCENA DE LESBIANISMO”
Durante la filmación de Naná (1980), Verónica impuso sus límites: “Le dije a Irma Serrano que no haría la escena de lesbianismo ni el desnudo. Ella lo aceptó, pero me insistía en que la hiciera”. Así logró sostener su postura sin ceder a presiones.
“EN LA CALLE ME LLAMABAN MARIANA”
Su mayor encuentro con la fama, afirmó, fue con Los ricos también lloran. “Fue muy difícil porque no nos daban oportunidad de creérnosla, también estaba el hecho de que grabábamos todo el día (…). En ese momento no nos dejaban salir del foro, grabábamos a toda hora, contra el tiempo. Cuando terminamos la telenovela, que terminamos muy cansados, no sabíamos nada, salíamos a la calle y era un furor, me llamaban Mariana y yo no entendía”.
“TRU TRU ENTRE TRES FUE LO PEOR QUE HICE EN MI VIDA”
Sobre su participación en la obra cómica Tru tru entre tres, fue tajante: “Es lo peor que pude haber hecho en mi vida, una obra de mucha risa, mucho pastelazo, unas payasadas horribles, pero vendíamos todo porque Los ricos también lloran estaba en su máximo momento”.
“CERRARON UN AEROPUERTO POR MI CULPA”
“El primer país que visité fue Perú cuando me llamaron para hacer un comercial de muebles, era extraño, pero la telenovela Los ricos también lloran estaba muy fuerte allá. Llegué y cerraron el aeropuerto porque había mucha gente esperándome, yo no podía creer que en otro país quisieran verme”.
“FUI CANTANTE POR ARMANDO MANZANERO”
Su carrera musical comenzó de forma accidental cuando Manzanero la invitó a cantar en lugar de Angélica María:
“No sabía cantar profesionalmente, pero me sabía todas las canciones. Él me dio la confianza, y desde ahí empecé”.
“EN LOS PALENQUES TE AGARRABAN LAS POMPAS”
Después de su lanzamiento como cantante, llegó una etapa muy desafiante, la de los palanques. “Cuando llegué ahí yo no sabía ni qué cantar, pero qué sorpresa me llevé cuando veía las bolsas de dinero, pagaban muy bien, te juro que llegué a vivir del canto porque la actuación es medio canija, así fue como comencé a trabajar en palanques, pero el problema es que te agarraban todo, pasabas y te agarraban las pompas, te arrancaban los aretes, salías con los oídos sangrando”.
“LAS PASTILLAS ME QUITAN LA ALEGRÍA”
Al preguntarle por qué no continúa con su carrera en el medio, recalcó: “Yo quisiera que me dieran las piernas, que me diera la vida para seguir haciendo muchas cosas, pero es difícil, después de un accidente como el que tuve es muy complicado porque me cuesta trabajo, me dan muchos dolorcitos que a esta edad empiezan a sentirse con fuerza. Estar tomando tantas pastillas te quitan la alegría, la estabilidad para poder trabajar. Siento que después de 58 años haciendo circo, maroma y teatro, es suficiente”.
“DECÍAN QUE YO NO PODÍA CONDUCIR”
A pesar de las dudas de productores y ejecutivos, condujo más de 400 programas nocturnos: “Me dijeron que no podía hacerlo, y lo tomé como un reto. Don Emilio me advirtió: ‘No te equivoques porque te lleva la fregada’”.
“MUCHAS VECES ME HACÍA LA ‘ROSA SALVAJE’”
Frente a los abusos en la industria, su estrategia fue hacerse la ingenua: “Siempre hubo abusos, pero el caso es saberlos torear y hacerte la Rosa salvaje, la que no entendiste. Entonces yo salía muy bien porque me hacía la tonta, me tocó ser una buena torera”.
“LAS PROTAGONISTAS DE AHORA SON MENOS LLORONAS”
Habló sobre la evolución de las heroínas de telenovela: “La figura femenina en las telenovelas de hoy están actualizadas, las protagonistas son menos lloronas, ya no son como lo éramos en nuestro tiempo, ahora son menos sentimentales, antes llorábamos por todo”.
“LAS MUJERES PODEMOS SER AGRESIVAS Y MALAS”
Si hay un personaje que le gustaría volver a hacer, sin duda, es Rosa salvaje. “Es la que se va a la calle, la que se encuentra con los maleantes de cuchillo en mano; sería muy interesante hacer ahora una Rosa salvaje, pero más salvaje, porque hay que mostrar la otra parte de la mujer, que podemos ser agresivas, malas personas”.
“NO ME GUSTARÍA UNA BIOSERIE”
Rechazó tajantemente la idea de contar su vida en una serie: “Es que pienso que hasta ya pasó de moda eso, estar contando tu vida, la gente sabe muchas cosas de mí, hasta saben cosas que no sé. Imagínate que hasta dicen que ando maltratando gente, por favor, qué ganas tendría de hacerlo”.
“ESTOY FELIZ CON LO QUE SUCEDIÓ EN MI CARRERA”
“Cuando comencé tenía muchas ilusiones, un montón de sueños, hambre. Después me convertí en la mujer preparada, que para mí ha sido muy importante. Esta etapa que estoy viviendo ha sido de recapitular, porque me he latigueado también, me he castigado bastante porque quizás no hacemos las cosas tan bien, pero ahorita estoy en paz, feliz con lo que sucedió con mi carrera, con mi familia”.
“JUAN GABRIEL VIAJÓ EN EL AVIÓN DEL PATRÓN”
Era 1988, en el programa Mala Noche... ¡No! invitaron a Juan Gabriel. Lo que pasó esa noche fue histórico. Terminó cantando hasta las 7:20 de la mañana del día siguiente. “Le pedí que se quedara hasta las 6:30, el insistía en que no llegaba, entonces le hablé a mi jefe y le dije que Juan Gabriel se tenía que ir, y me dijo que él ponía el avión, que no se preocupara. Así fue como viajó en el avión del patrón”.