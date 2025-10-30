La noche en que David Zepeda tuvo que dejar la música: “todos hacíamos playback”

David Zepeda tiene un recuerdo amargo sobre su pasado musical, el cual hasta ahora no había revelado.

Zepeda estaba en un pico de su carrera de actor entre 2014 y 2018, cuando ligó tres protagónicos consecutivos: “Tres veces Ana”, “La doble vida de Estela Carrillo” y “Por amar sin ley”.

A ese ritmo de trabajo, David Zepeda le agregó el proyecto de volverse cantante.

“A veces me decían que no se podía pero si algo tengo es que soy entrón, cuando me dicen: ‘no se puede´; yo les digo: si llegamos desnudos al mundo, ¡cómo no se va a poder!”.

En una entrevista para el podcast de Jessie Cervantes, Zepeda narró todo lo que tuvo que invertir en tiempo, esfuerzo y dinero para que al final todo se derrumbara en una noche.

“Carlos Lara me produjo el disco, lo grabamos en Los Ángeles; implicaba muchos costos económicos y todo lo absorbí yo porque era una producción independiente. Así sacamos ese disco y grabamos videoclips”.

¿Cuál fue el concierto que desilusionó a David Zepeda?

David Zepeda pensó que el momento ideal para concretar su proyecto musical sería el Festival de Acapulco de 2014. Lo habían invitado a ser conductor y él aprovechó para pedir la oportunidad de subirse a cantar.

“Yo no estaba preparado para dar espectáculos en vivo. Fue un torbellino de trabajo y responsabilidades”.

De acuerdo con su recuerdo, aquella presentación en el Festival Acapulco fue una “noche galáctica”. Cantó dos temas para una presentación en la que hizo otra fuerte inversión. Asegura que le fue “increíble” con el público y que la aceptación fue apoteósica.

Sin embargo, cuando voló de regreso a México, las versiones eran diferentes: se decía que lo habían abucheado.

“Lo que pasa es que ese festival se transmitía por televisión dos semanas después. Cuando yo llegó, me esperan 25 periodistas que me empiezan a preguntar qué se siente que te abucheen. Y yo les decía: permítanme que vean la transmisión, no es cierto. Pero también me preguntaban: ¿Hiciste playback? Pues sí,la mayoría de ese evento hicimos playback”.

La razón por la que David Zepeda se retiró de la música

Zepeda recuerda que la noticia del supuesto abucheo se replicó y que entonces, a pesar de que dos semanas después se vio en la transmisión que no era cierto, ya fue muy difícil revertir la idea de que fracasó en su primer concierto en vivo.

Fue la primera presentación en vivo de Zepeda facebook

David Zepeda todavía hizo otro disco pero fue en aquella noche en Acapulco donde se dio cuenta de que la música no era su camino.

“Ahí me di cuenta que me iba a costar mucha energía y dinero; hice una revaloración y le bajé un poco. Me acuerdo que todavía seguí de loco y me eché otro disco pero supe que en la música me estaba metiendo en un mundo que tiene muchos intereses”.

