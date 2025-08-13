Suscríbete
Se divorcia Érika González, conductora de ‘De Primera Mano’, ¿qué pasó?

La presentadora confirmó el trago amargo que vive en lo personal.

August 13, 2025 
MrPepe Rivero
Érika González

Érika González, conductora de “De Primera Mano”, confirmó su divorcio de Giuseppe Lo Buono en la televisión.

“Hoy esa etapa se cerró con su intensidad, sus desafíos, y una historia que no me representa pero sí es mía”, dijo la conductora visiblemente conmovida.

“Me cuesta muchísimo hacerlo. Han sido meses súper complicados. He decidido terminar mi matrimonio, quiero aclarar que no fue una decisión impulsiva, no fue sencilla pero sí muy necesaria”.

La conductora se sinceró: “Estuve en una relación de tres años, pero mis días han sido muy difíciles con situaciones complicadas, algunas sumamente dolorosas, que no tienen nada que ver con ninguna distancia, con territorios ni prioridades mal puestas”.

“Hay que ser valiente cuando ya no se puede más”.

Es un divorcio, ya es un hecho. Y lo digo porque la boda fue pública”, insistió la compañera de Gustavo Adolfo Infante cuando él le preguntó si es algo definitivo.

La convivencia habría sido el detonante

Horas antes de que Érika confirmara la noticia, su excompañero Michelle Ribalcava, compartió lo que él se enteró:

“Estaban de lejos, y perdón, pero sí es más fácil cuando no viven juntos, las pruebas empiezan cuando vives con alguien”, comentó en YouTube.

Dijo que, aunque él vino a CDMX a vivir con su esposa... “Pues no se aguantaron, supuesta y alegadamente que él ya se regresó a Monterrey y la dejó. El marido fue el que le dijo ‘no quiero seguir aquí, ahí te quedas, yo ya me voy’”.

MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
