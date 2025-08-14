“Cazzu me rompió el corazón": Nodal revela su verdad por primera vez y defiende a Ángela Aguilar

Christian Nodal decidió hablar sobre su divorcio justo ahora que Cazzu está en México para promover su libro autobiográfico en el que narra lo que vivió para tener éxito en el mundo del reggaetón.

El cantante de regional mexicano salió a defender a su esposa Ángela Aguilar en una entrevista realizada por Adela Micha para su canal de Youtube La Saga y a explicar la manera en que se dio el rompimiento con Cazzu.

“Le pido perdón a la madre de mi hija pero pues... me enamoré”, dice Nodal mientras alza los hombros en señal de que lo suyo con Ángela fue algo irremediable e imposible de detener.

Nodal ha sido muy criticado por los tiempos en que decidió su vida amorosa. En septiembre 2023 nació Inti, la hija que procreó junto con Cazzu, pero en menos de seis meses, Nodal ya hablaba públicamente de su romance con Ángela Aguilar, con quien se casó en julio de 2024.

Además, la noticia de su rompimiento con Cazzu no fue clara: él asegura que se dio meses antes de que comenzó su noviazgo con Ángela pero Cazzu asegura que ella se enteró de ello al mismo tiempo que los medios de comunicación, es decir en mayo de 2024, cuando aparecieron las primeras fotos la de la pareja en aeropuertos y conciertos.

Corazones rotos

En la entrevista, Christian Nodal asegura que fue Cazzu la que primero encaminó la decisión de separarse.

“Nosotros ya habíamos terminado como seis veces, y en ese ir y venir pues ella me dijo que no podía ser la mujer que yo necesitaba y eso me rompió el corazón”.

Esta versión contradice lo que ha dicho Cazzu sobre el momento en que decidieron separarse ya que la rapera asegura que le preguntó directamente a Nodal si había otra persona y que él lo negó.

Nodal también habló de la famosa frase que Ángela declaró en una entrevista cuando estaba a punto de casarse con Nodal:

“A nadie se le rompió el corazón”.

El cantante de regional mexicano asegura que, desde su punto de vista, eso fue cierto. “Al menos estaba yo en el entendido de que así habia sido”.

