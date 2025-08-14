Tercera gala de nominación: estos son los habitantes en riesgo de eliminación en La Casa de los Famosos

La tercera nominación de La Casa de los Famosos 2025 estuvo enmarcada por una declaración de principios de Facundo, quien decidió abandonar al Cuarto Día y pasarse al Cuarto Noche, pero también por el pleito de Ninel Conde contra Mar Contreras.

En el caso de Ninel y Mar, el enfrentamiento sucedió después del “Cine”, donde se evidenciaron comentarios de ambas. Ninel acusó a Mar de hablar a sus espaldas mientras que Contreras le dijo que ella la ignoraba.

En este ambiente, el primero en pasar al confesionario fue Elaine Haro, quien decidió no nominar mujeres y le dio 2 puntos a Guana y 1 a Alexis Ayala.

Así nominaron todos los habitantes de La Casa de los Famosos México

Aldo de Nigris repartió sus puntos así: 2 a Facundo debido a sus bromas; mientras que le dio 1 a Priscila por no haber sentido conexión con ella

Alexis Ayala le dio dos votos a Facundo y 1 punto a Ninel Conde “para enfrentarla en la placa de nominación”

Shiky votó con 2 puntos por Alexis y 1 a Mar Contreras

Mar Contreras le dio dos votos a Mariana y uno a Ninel. A la primero simplemente porque “no ha estado en riesgo” y a la segunda porque “creo que le ha afectado de manera emocional el juego”

Ninel Conde le dio dos votos a Mar Contreras porque no “me gustan las personas que no son frontales” y un punto para Alexis porque “hay comentarios que no me gustan”

Mariana Botas le dios sus tres puntos a Mar Contreras por haberla subestimado: “Ni siquiera me conoce”, dijo

Guana le dio dos puntos Facundo y uno a Alexis.

Abelito le dio 2 puntos a Mariana y un punto a Ninel. Ambos fueron por estrategia: “Para equilibrar la balanza”, dijo

Aarón Mercury le dios sus votos a Facundo (2 por estrategia) y a Priscila (1 por no sentir conexión)

Facundo nominó, como siempre, con comentarios irónicos: le dio dos puntos a Aarón por “envidia”, y uno a Alexis porque “veo que le gusta estar en la placa”

Priscila Valverde: Votó con dos puntos a Alexis Ayala a y uno a Guana

Dalilah Polanco le dio 2 puntos a Alexis Ayala porque se los debía de la semana pasada y 1 punto a Mar “por lo que sucedió en el cine”

Los nominados esta semana son:

Alexis Ayala que se llevó 9: “Amén, ahí nos vemos”, dijo

Ninel Conde que tiene 3: No hizo comentarios

Facundo que sumó 8: “Malditas ratas”, exclamó con humor

Mar que se lleva 7: Solamente sonrío le dio las gracias a Gali

Mariana Botas que tiene 4: No habló pero recibió el apoyo de Ninel y Dalilah

Guana con 3: Dijo nada, solamente junto las palmas de sus manos