Osvaldo Benavides vuelve a las telenovelas y confiesa lo que se siente al ser recordado como ‘Nandito’

La productora Silvia Cano presentó a sus cuatro protagonistas para la nueva telenovela ‘Hermanas, Un Amor Compartido’, que llegará para 2026 a Las Estrellas.

Esta producción marca el regreso de Danna García, así como la vuelta a los melodramas de Osvaldo Benavides.

En el elenco principal también destaca la presencia de Adriana Louvier y Juan Martin Jauregui.

Así que Osvaldo Benavides resaltó, sobre su regreso a las telenovelas en Televisa: “Como decía Silvia, que nos conocemos de hace tantos años, nos toca trabajar juntos con gente querida como Rodrigo Cachero, un director muy querido, y gente nueva que estoy seguro que nos vamos a divertir; estoy emocionado, es así de ‘venga, vamos a hacerlo, con todo’”.

“Cuando uno regresa y se siente emocionado, nos vemos a los ojos y sentir bonito, es bien importante”.

“Llevo rato sin hacer telenovela pero me gusta hacer de todos los formatos y géneros. Entonces para mí es divertido brincar de un lugar a otro y divertirme, cada cosa tiene su saborcito especial. En las telenovelas me divierto, en las últimas que hice las disfrute mucho. Cada proyecto es distinto, pero es jugar en el set, ver qué encontramos entre todos, la historia está buena, es algo fresco ad hoc para la actualidad”, admitió.

¿Y qué piensa de que le digan ‘Nandito’?

Uno de los momentos más icónicos de las telenovelas es el grito de Itatí Cantoral en su personaje de ‘Soraya Montenegro’, donde recrimina: "¡¿Qué haces besando a la lisiada?!”. Esa frase fue dirigida a ‘Nandito’, personaje de Osvaldo Benavides, quien besaba a Yuliana Peniche en su personaje de ‘Alicia’.

Aunque la escena se transmitió hace 30 años, perdura en la memoria colectiva y es parte de la cultura pop mexicana. Así que cuestionaron a Osvaldo si, después de tantos años de trabajo, le molesta que haya público que todavía lo reconoce como ‘Nandito’.

“Los primeros pasos de mi carrera los hice en Televisa y eso no lo puedo olvidar ni hacer como que no es cierto, al contrario, lo agradezco”, dijo.La productora Silvia Cano presentó a sus cuatro protagonistas para la nueva telenovela ‘Hermanas, Un Amor Compartido’, que llegará para 2026 a Las Estrellas.

Esta producción marca el regreso de Danna García, así como la vuelta a los melodramas de Osvaldo Benavides.

En el elenco principal también destaca la presencia de Adriana Louvier y Juan Martin Jauregui.

Así que Osvaldo Benavides resaltó, sobre su regreso a las telenovelas en Televisa: “Como decía Silvia, que nos conocemos de hace tantos años, nos toca trabajar juntos con gente querida como Rodrigo Cachero, un director muy querido, y gente nueva que estoy seguro que nos vamos a divertir; estoy emocionado, es así de ‘venga, vamos a hacerlo, con todo’”.

“Cuando uno regresa y se siente emocionado, nos vemos a los ojos y sentir bonito, es bien importante”.

“Llevo rato sin hacer telenovela pero me gusta hacer de todos los formatos y géneros. Entonces para mí es divertido brincar de un lugar a otro y divertirme, cada cosa tiene su saborcito especial. En las telenovelas me divierto, en las últimas que hice las disfrute mucho. Cada proyecto es distinto, pero es jugar en el set, ver qué encontramos entre todos, la historia está buena, es algo fresco ad hoc para la actualidad”, admitió.