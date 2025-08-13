Suscríbete
Telenovelas

Osvaldo Benavides vuelve a las telenovelas y confiesa lo que se siente al ser recordado como ‘Nandito’

El público no olvida su personaje en ‘María la del Barrio’.

August 13, 2025 • 
MrPepe Rivero
osvaldo-benavides--.jpg

Osvaldo Benavides

Octavio Lazcano

La productora Silvia Cano presentó a sus cuatro protagonistas para la nueva telenovela ‘Hermanas, Un Amor Compartido’, que llegará para 2026 a Las Estrellas.

Esta producción marca el regreso de Danna García, así como la vuelta a los melodramas de Osvaldo Benavides.

En el elenco principal también destaca la presencia de Adriana Louvier y Juan Martin Jauregui.

Así que Osvaldo Benavides resaltó, sobre su regreso a las telenovelas en Televisa: “Como decía Silvia, que nos conocemos de hace tantos años, nos toca trabajar juntos con gente querida como Rodrigo Cachero, un director muy querido, y gente nueva que estoy seguro que nos vamos a divertir; estoy emocionado, es así de ‘venga, vamos a hacerlo, con todo’”.

“Cuando uno regresa y se siente emocionado, nos vemos a los ojos y sentir bonito, es bien importante”.

“Llevo rato sin hacer telenovela pero me gusta hacer de todos los formatos y géneros. Entonces para mí es divertido brincar de un lugar a otro y divertirme, cada cosa tiene su saborcito especial. En las telenovelas me divierto, en las últimas que hice las disfrute mucho. Cada proyecto es distinto, pero es jugar en el set, ver qué encontramos entre todos, la historia está buena, es algo fresco ad hoc para la actualidad”, admitió.

¿Y qué piensa de que le digan ‘Nandito’?

Uno de los momentos más icónicos de las telenovelas es el grito de Itatí Cantoral en su personaje de ‘Soraya Montenegro’, donde recrimina: "¡¿Qué haces besando a la lisiada?!”. Esa frase fue dirigida a ‘Nandito’, personaje de Osvaldo Benavides, quien besaba a Yuliana Peniche en su personaje de ‘Alicia’.

Aunque la escena se transmitió hace 30 años, perdura en la memoria colectiva y es parte de la cultura pop mexicana. Así que cuestionaron a Osvaldo si, después de tantos años de trabajo, le molesta que haya público que todavía lo reconoce como ‘Nandito’.

“Los primeros pasos de mi carrera los hice en Televisa y eso no lo puedo olvidar ni hacer como que no es cierto, al contrario, lo agradezco”, dijo.La productora Silvia Cano presentó a sus cuatro protagonistas para la nueva telenovela ‘Hermanas, Un Amor Compartido’, que llegará para 2026 a Las Estrellas.

Esta producción marca el regreso de Danna García, así como la vuelta a los melodramas de Osvaldo Benavides.

En el elenco principal también destaca la presencia de Adriana Louvier y Juan Martin Jauregui.

Así que Osvaldo Benavides resaltó, sobre su regreso a las telenovelas en Televisa: “Como decía Silvia, que nos conocemos de hace tantos años, nos toca trabajar juntos con gente querida como Rodrigo Cachero, un director muy querido, y gente nueva que estoy seguro que nos vamos a divertir; estoy emocionado, es así de ‘venga, vamos a hacerlo, con todo’”.

“Cuando uno regresa y se siente emocionado, nos vemos a los ojos y sentir bonito, es bien importante”.

“Llevo rato sin hacer telenovela pero me gusta hacer de todos los formatos y géneros. Entonces para mí es divertido brincar de un lugar a otro y divertirme, cada cosa tiene su saborcito especial. En las telenovelas me divierto, en las últimas que hice las disfrute mucho. Cada proyecto es distinto, pero es jugar en el set, ver qué encontramos entre todos, la historia está buena, es algo fresco ad hoc para la actualidad”, admitió.

“Es muy loco ser parte de la cultura pop, me da mucha risa, lo agradezco”, contestó.

@tvynovelas

Osvaldo Benavides vuelve a las telenovelas con #HermanasUnAmorCompartido y comparte qué piensa de que le sigan diciendo #Nandito como su personaje en #marialadelbarrio 📹 Griselda Vaca

♬ sonido original - TVyNovelas

Osvaldo Benavides María la del Barrio telenovelas No te pierdas
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
ninel-mar-.jpg
Famosos
Ninel Conde y Mar Contreras: ¿Qué tanto se dijeron a la cara en La Casa de los Famosos México?
August 13, 2025
 · 
MrPepe Rivero
adrian-di-monte-salida--.jpg
Famosos
Adrián Di Monte y su polémica salida de La Casa de los Famosos México: “Me dicen ‘no, regrésate, regrésate’”
August 12, 2025
 · 
MrPepe Rivero
wendy-nominada-.jpg
Famosos
Wendy Guevara ha vivido con miedo tras robo y filtración de video, pero advierte: “Nadie podrá destruirme”
August 12, 2025
 · 
Nayib Canaán
prueba-lider--.jpg
Famosos
¿Quién ganó la Prueba de Líder para La Casa de los Famosos México en su tercera semana?
August 11, 2025
 · 
MrPepe Rivero
mia-rubin-mentiras-.jpg
Famosos
Mía Rubín alza la mano para ser ‘Daniela’ en ‘Mentiras, el musical’
La hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín también nos habló de su relación con el joven torero Tarik Othón.
August 13, 2025
 · 
Nayib Canaán
casa-famosos--cine.jpg
Famosos
Cine de La Casa de los Famosos México le abrió los ojos a alguien: “Estoy cayendo en ser un MUEBLE”
No aparecer en ninguna de las películas encendió las alertas de estos habitantes.
August 13, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Verónica-Castro-Yolanda-Andrade.png
Famosos
¿Yolanda Andrade y Verónica Castro se reconciliaron? Revelan el único intento de acercamiento
Luego de años de pleito, se dijo que limaron asperezas, pero hay algo más...
August 13, 2025
 · 
Luz Meraz
paola-durante-jorge-gil-.jpg
Famosos
Paola Durante frena a Jorge Gil tras su reaparición: “Debería pedir perdón y perdonarse”
“Que ya nos hizo mucho daño y que no nos siga haciendo daño”, dijo la conductora.
August 13, 2025
 · 
MrPepe Rivero