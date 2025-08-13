“El feminismo no es una jerga”, Cynthia Klitbo habla sobre acusaciones a Alexis Ayala en LCDLF

La Casa de los Famosos México alcanzó un punto de tensión cuando Ninel Conde acusó a Alexis Ayala de violencia verbal. En medio del revuelo, y de la polémica, Cynthia Klitbo alzó la voz para recordar que el feminismo no se utiliza como bandera de ocasión.

Y es que, según la percepción de Ninel Conde, Alexis Ayala le gritó a Elaine Haro “¡quítate!”, lo que desató su furia: “Decirle ‘quítate’ a una mujer es violencia verbal”

El actor admitió el tono elevado, pero lo justificó como parte del estrés del reto: “Si algo cuido, de verdad, es el trato… esta bandera del feminismo tan rápido… Yo tengo mi conciencia bien tranquila”, dijo.

Cynthia Klitbo se pronuncia

Ante la ola de comentarios, Cynthia Klitbo decidió intervenir públicamente: “El feminismo no es una jerga”. Un recordatorio de que, incluso en la intensidad de un reality, no debe usarse bajo conveniencia ni sacar al movimiento social de contexto.

“Hay que ser muy delicados, la palabra feminismo está muy alta como para usarla como si fuera una jerga”. Cynthia Klitbo

En conferencia de prensa donde anunció la nueva temporada de Venecia bajo la nieve, la villana de telenovelas señaló que el feminismo no debe usarse como estrategia dentro de un juego.

“Yo soy feminista, pero me he dado cuenta de que hay un abuso de parte de nuestras compañeras. Lo que queremos es que acaben los feminicidios, no que a un señor lo vamos a meter a la cárcel por decir ‘quítate’ en un reality”.

Habla desde la experiencia

La actriz pidió a las mujeres y al público ser muy cuidadosos a la hora de hablar del feminismo, ya que pueden desvirtuar el movimiento que ha costado tantos años construir.

Cynthia Klitbo no habla del feminismo desde la teoría, sino desde las cicatrices propias. En distintas ocasiones, la actriz ha revelado que a los 14 años fue víctima de abuso, un hecho que nunca denunció por miedo y falta de apoyo.

Con el tiempo, enfrentó otros episodios de violencia sexual que marcaron su vida, y en 2019 denunció públicamente al actor Emilio Guerrero por acoso laboral, asegurando tener pruebas. Estas experiencias han convertido su voz en una de las más firmes cuando se trata de visibilizar y combatir cualquier forma de agresión.