Carmen Campuzano muestra su rostro tras la cirugía en su nariz: “Ya salí gracias a Dios”

Carmen Campuzano se sometió este miércoles 13 de agosto a una cirugía microvascular en la nariz, donde tiene desde hace dos décadas un implante que le permite corregir su respiración.

“Ya salí gracias a Dios”, dijo Campuzano en un video publicado en su cuenta de X en la que se le ve todavía en la cama del hospital y con la curación en la nariz.

La modelo y actriz, famosa por haber sido la primera mexicana en ganar el título de Súper Modelo del Mundo en 1993, actualmente también es una conferencista que comparte su experiencia no sólo en el mundo de la moda, también en el de las adicciones ya que es una superviviente en esa faceta.

Como consecuencia de su pasado de adicciones sumado a un terrible accidente que casi le cuesta la vida, Campuzano tuvo que recurrir a un implante de nariz para recuperar ciertas funciones básicas relacionadas con la respiración.

Hace unos días, un problema cotidiano le provocó una emergencia médica.

“Se me cayeron unos lentes y se les desprendió la gomita (que sirve para sujetarlos a la parte de la nariz) y entonces me perforaron el costado de la nariz. Pero abajo tengo yo el implante y eso trajo consecuencias porque se me infecto por el tipo de ranura que causó el metal”.

La modelo y conferencista se sometió a una cirugía especializada para corregir el implante y la nariz.

‼️🙏🏼 SEGUIDORES QUERIDOS; QUIERO INFORMARLES PERSONALMENTE QUE LA CIRUGÍA QUE ME REALIZÓ EL EXTRAORDINARIO ESPECIALISTA EN MICROCIRUGÍA MICROVASCULAR EL DOCTOR RAÚL GRANADOS MARTÍNEZ HA SIDO TODO UN ÉXITO, PUBLICO ESTE VIDEO PARA QUE TODOS ESTÉN TRANQUILOS.#CarmenCampuzano pic.twitter.com/mAcWgcBn0m — Carmen Campuzano F. (@la_campu) August 13, 2025

“La operación se hizo con unas agujas especiales, de mucha precisión, para revertir la cicatriz que está por debajo”, contó a Ventaneando horas antes del procedimiento.

Por la noche, Campuzano publicó el video en el que muestra el resultado de la operación.

Carmen Campuzano tuvo una cirugía exitosa X