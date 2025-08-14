René Strickler celebra con orgullo el matrimonio y la paternidad de su hijo junto a su esposo

René Strickler atraviesa uno de los capítulos más felices de su vida. Su hijo Yannick, junto a su esposo Manuel Alonso Cárdenas, se convirtieron en padres gracias a un proceso de fecundación in vitro, dando la bienvenida al pequeño Alonso, el primer nieto del actor.

Con una sonrisa imposible de ocultar, Strickler expresó a la prensa su emoción por este nuevo rol en su vida:

“Soy la persona más feliz del mundo. Tengo un nieto, mi primer nieto, así que es sensacional. Venimos a disfrutar de la vida, a ser felices y a hacer lo que queramos sin lastimar a nadie”.

El actor confiesa sentirse como “un segundo papá” para el pequeño, pues aunque no siempre están juntos físicamente, mantiene una comunicación constante y un vínculo lleno de cariño.

Frente a críticas, una postura firme

Strickler no evitó referirse a los comentarios negativos que ha recibido el matrimonio homoparental de su hijo:

“Son felices, disfrutan de su hijo y de su vida. Cada quien es un profesional exitoso y no tienen problemas. Les resbala lo que la sociedad diga”.

Para él, la clave está en vivir de acuerdo con lo que te hace feliz, ignorando las opiniones que solo buscan dividir.

Trayectoria y valores que inspiran

Nacido el 20 de octubre de 1962 en Córdoba, Argentina, René Strickler ha protagonizado más de 20 telenovelas, entre ellas El privilegio de amar, Abrázame muy fuerte, Amor real y La que no podía amar. También ha sido conductor y maestro de ceremonias, construyendo una sólida carrera de más de tres décadas.

Hoy, su vida personal refleja los mismos valores que proyecta en pantalla: amor, respeto, unidad familiar y defensa de la diversidad.

René Strickler deja claro que la verdadera herencia que quiere dejarle a su nieto es un mundo donde el amor siempre esté por encima de los prejuicios.

