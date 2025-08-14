Suscríbete
Famosos

René Strickler celebra con orgullo el matrimonio y la paternidad de su hijo junto a su esposo

El actor celebra la llegada de su nieto Alonso y responde a las críticas con un mensaje de amor y respeto.

August 13, 2025 • 
Luz Meraz
René-Strickler-hijo y nieto.png

René Strickler es un abuelo orgulloso y está feliz con la familia que ha formado su hijo.

Instagram

René Strickler atraviesa uno de los capítulos más felices de su vida. Su hijo Yannick, junto a su esposo Manuel Alonso Cárdenas, se convirtieron en padres gracias a un proceso de fecundación in vitro, dando la bienvenida al pequeño Alonso, el primer nieto del actor.

Con una sonrisa imposible de ocultar, Strickler expresó a la prensa su emoción por este nuevo rol en su vida:

Soy la persona más feliz del mundo. Tengo un nieto, mi primer nieto, así que es sensacional. Venimos a disfrutar de la vida, a ser felices y a hacer lo que queramos sin lastimar a nadie”.

El actor confiesa sentirse como “un segundo papá” para el pequeño, pues aunque no siempre están juntos físicamente, mantiene una comunicación constante y un vínculo lleno de cariño.

Frente a críticas, una postura firme

Strickler no evitó referirse a los comentarios negativos que ha recibido el matrimonio homoparental de su hijo:

“Son felices, disfrutan de su hijo y de su vida. Cada quien es un profesional exitoso y no tienen problemas. Les resbala lo que la sociedad diga”.

Para él, la clave está en vivir de acuerdo con lo que te hace feliz, ignorando las opiniones que solo buscan dividir.

Trayectoria y valores que inspiran

Nacido el 20 de octubre de 1962 en Córdoba, Argentina, René Strickler ha protagonizado más de 20 telenovelas, entre ellas El privilegio de amar, Abrázame muy fuerte, Amor real y La que no podía amar. También ha sido conductor y maestro de ceremonias, construyendo una sólida carrera de más de tres décadas.

Hoy, su vida personal refleja los mismos valores que proyecta en pantalla: amor, respeto, unidad familiar y defensa de la diversidad.

René Strickler deja claro que la verdadera herencia que quiere dejarle a su nieto es un mundo donde el amor siempre esté por encima de los prejuicios.

René Strickler
Luz Meraz
Redactora
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Cosita Silvia Pinal.png
Famosos
“Cosita”, perrita de Silvia Pinal, conmueve por su reacción al percibir el abrigo de su dueña
August 13, 2025
 · 
Luz Meraz
erika-gonzalez-.jpg
Famosos
Se divorcia Érika González, conductora de ‘De Primera Mano’, ¿qué pasó?
August 13, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Ivonne-Montero.png
Famosos
Ivonne Montero afirma haber visto a Fabio Melanitto tras su muerte
August 13, 2025
 · 
Luz Meraz
solterocasadoviudo.jpg
Famosos
Galanes de ‘Soltero, casado, viudo y divorciado’ revelan secretos, celos y amores prohibidos
August 13, 2025
 · 
María de Jesús Candedo
Cynthia Klitbo.png
“El feminismo no es una jerga”, Cynthia Klitbo habla sobre acusaciones a Alexis Ayala en LCDLF
La actriz alza la voz desde la experiencia y pide respeto a la lucha feminista y no usarlo a conveniencia.
August 13, 2025
 · 
Luz Meraz
osvaldo-benavides--.jpg
Telenovelas
Osvaldo Benavides vuelve a las telenovelas y confiesa lo que se siente al ser recordado como ‘Nandito’
El público no olvida su personaje en ‘María la del Barrio’.
August 13, 2025
 · 
MrPepe Rivero
mia-rubin-mentiras-.jpg
Famosos
Mía Rubín alza la mano para ser ‘Daniela’ en ‘Mentiras, el musical’
La hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín también nos habló de su relación con el joven torero Tarik Othón.
August 13, 2025
 · 
Nayib Canaán
casa-famosos--cine.jpg
Famosos
Cine de La Casa de los Famosos México le abrió los ojos a alguien: “Estoy cayendo en ser un MUEBLE”
No aparecer en ninguna de las películas encendió las alertas de estos habitantes.
August 13, 2025
 · 
MrPepe Rivero