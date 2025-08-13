Suscríbete
Ivonne Montero afirma haber visto a Fabio Melanitto tras su muerte

La actriz asegura haber sentido la presencia y escuchado la voz del padre de su hija desde el más allá.

August 13, 2025 • 
Luz Meraz
Ivonne-Montero.png

Ivonne Montero siente la presencia y protección del papá de su hija... ¡desde el más allá!

Instagram

Ivonne Montero sorprendió al declarar que, meses después del fallecimiento de Fabio Melanitto, padre de su hija, experimentó un fenómeno inquietante: vio, sintió y escuchó su voz en un mensaje de voz que creía estar grabando para otra persona, como si él le respondiera desde el más allá.

La actriz relató que, mientras grababa un mensaje de voz para alguien más, escuchó claramente la voz de Fabio decir “sí, mami”, una frase que la dejó paralizada. Aquella aparición auditiva la convenció de que se trataba de una señal a ella.

Una presencia inesperada

Ivonne compartió que no solo creyó oír su voz, sino que siente su presencia especialmente durante el Día de Muertos, cuando enciende su altar familiar. Para ella, esos instantes son de consuelo, un recordatorio de que él sigue cerca pese a la distancia.

Esas manifestaciones también se presentaron en un momento más crítico: la operación de corazón de su hija Antonella. La actriz confesó haberle pedido a Fabio, desde el cielo, que cuidara a su niña, y aseguró haber sentido esa protección más de una vez.

Los testimonios de Ivonne provocaron visiones encontradas: mientras algunos seguidores la celebran por su valentía y apertura emocional, otros cuestionan si estas experiencias son parte de su duelo o un deseo de consuelo. No obstante, para ella, todo forma parte de un proceso de sanación.

¿Qué piensas? ¿Crees que nuestros seres amados pueden comunicarse desde el más allá?

Ivonne Montero
Luz Meraz
Redactora
