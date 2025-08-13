“Cosita”, perrita de Silvia Pinal, conmueve por su reacción al percibir el abrigo de su dueña

Un instante que derrite corazones: la perrita Cosita, fiel compañera de Silvia Pinal, reaccionó con ternura al olfatear el abrigo de la querida actriz. El amor de la mascota sigue tan vivo como siempre.

Y es que, durante una entrevista con el programa Sale el Sol, “Cosita”, la chihuahua que acompañó a Silvia Pinal por más de 15 años, se acercó al abrigo de su dueña con cuidado y emoción, como si buscara reencontrarse con la diva.

Un breve momento que nos recuerda que el vínculo entre humanos y animales no entiende de despedidas, solo de memorias que se alojan en los olores y gestos.

Cosita, más que una mascota

A lo largo de la vida pública de la actriz, “Cosita” fue mucho más que una mascota: la llevaba consigo a entrevistas, sesiones de fotos y actos sociales, siempre en sus brazos o a su lado. La perrita era parte integral de su familia y hasta defendía a su dueña frente a las cámaras de los medios.

Cuando Silvia falleció el 28 de noviembre de 2024, “Cosita”, ya en su vejez, encontró refugio con Efigenia Ramos, asistente personal de doña Silvia durante más de 30 años, quien ahora cuida de ella con cariño, atención y compromiso total.

Ante la reaccion de “Cosita”, Ramos trata de tranquilizar a la perrita: “Ya no está bebé, ya no está”, le dice, mientras la pequeña Chihuahua llora tratando de encontrar a su dueña en el abrigo.

No cabe duda de que “Cosita” sigue amando profundamente a su dueña. ¡Qué ternura!