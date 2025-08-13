Suscríbete
Famosos

“Cosita”, perrita de Silvia Pinal, conmueve por su reacción al percibir el abrigo de su dueña

Una reacción llena de amor: la fiel “Cosita” percibe el aroma de doña Silvia Pinal y su reacción es conmovedora.

August 13, 2025 • 
Luz Meraz
Cosita Silvia Pinal.png

“Cosita” es la perrita de la gran Silvia Pinal. A poco más de 8 meses del fallecimiento de la actriz, su pequeña chihuahua la extraña y le llora.

Facebook

Un instante que derrite corazones: la perrita Cosita, fiel compañera de Silvia Pinal, reaccionó con ternura al olfatear el abrigo de la querida actriz. El amor de la mascota sigue tan vivo como siempre.

Y es que, durante una entrevista con el programa Sale el Sol, “Cosita”, la chihuahua que acompañó a Silvia Pinal por más de 15 años, se acercó al abrigo de su dueña con cuidado y emoción, como si buscara reencontrarse con la diva.

Un breve momento que nos recuerda que el vínculo entre humanos y animales no entiende de despedidas, solo de memorias que se alojan en los olores y gestos.

Cosita, más que una mascota

A lo largo de la vida pública de la actriz, “Cosita” fue mucho más que una mascota: la llevaba consigo a entrevistas, sesiones de fotos y actos sociales, siempre en sus brazos o a su lado. La perrita era parte integral de su familia y hasta defendía a su dueña frente a las cámaras de los medios.

Cuando Silvia falleció el 28 de noviembre de 2024, “Cosita”, ya en su vejez, encontró refugio con Efigenia Ramos, asistente personal de doña Silvia durante más de 30 años, quien ahora cuida de ella con cariño, atención y compromiso total.

Ante la reaccion de “Cosita”, Ramos trata de tranquilizar a la perrita: “Ya no está bebé, ya no está”, le dice, mientras la pequeña Chihuahua llora tratando de encontrar a su dueña en el abrigo.

No cabe duda de que “Cosita” sigue amando profundamente a su dueña. ¡Qué ternura!

Te puede interesar:
telenovelas-80.jpg
Telenovelas
15 telenovelas de los 80 que nos arrancaron el corazón, impactaron y posicionaron a grandes estrellas
Desde los protagonistas que nos hicieron soñar, hasta las historias de amor más profundas de la época dorada de los 80
July 30, 2025
 · 
María de Jesús Candedo
Famosos
¿Cuántos años tiene Abelito? La edad real del influencer de La Casa de los Famosos México
July 29, 2025
“El feminismo no es una jerga”, Cynthia Klitbo habla sobre acusaciones a Alexis Ayala en LCDLF
August 13, 2025
Telenovelas
Osvaldo Benavides vuelve a las telenovelas y confiesa lo que se siente al ser recordado como ‘Nandito’
August 13, 2025
Famosos
Se divorcia Érika González, conductora de ‘De Primera Mano’, ¿qué pasó?
August 13, 2025
Ivonne-Montero.png
Famosos
Ivonne Montero afirma haber visto a Fabio Melanitto tras su muerte
August 13, 2025
 · 
Luz Meraz
solterocasadoviudo.jpg
Famosos
Galanes de ‘Soltero, casado, viudo y divorciado’ revelan secretos, celos y amores prohibidos
August 13, 2025
 · 
María de Jesús Candedo
mia-rubin-mentiras-.jpg
Famosos
Mía Rubín alza la mano para ser ‘Daniela’ en ‘Mentiras, el musical’
August 13, 2025
 · 
Nayib Canaán
casa-famosos--cine.jpg
Famosos
Cine de La Casa de los Famosos México le abrió los ojos a alguien: “Estoy cayendo en ser un MUEBLE”
August 13, 2025
 · 
MrPepe Rivero

silvia pinal
Luz Meraz
Redactora
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Amaia Montero.png
Famosos
Amaia Montero reaparece en Instagram y desata rumores sobre su regreso a La Oreja de Van Gogh
August 12, 2025
 · 
Luz Meraz
Cazzu-Belinda.png
Famosos
Cazzu confirma encuentro con Belinda en México: ¿colaboración o mensaje de sororidad?
August 12, 2025
 · 
Luz Meraz
Enrollados.jpeg
Famosos
“Otro Rollo” vuelve… pero en vivo: llega “Enrollados”, el show que revivirá la irreverencia tras 18 años
August 12, 2025
 · 
Luz Meraz
pepesuarez-alexisayala-karla-alvarez.jpg
Famosos
Pepe Suárez señala a Alexis Ayala de violento: “Estuvo casado con Karla Álvarez y la golpeaba”
August 12, 2025
 · 
MrPepe Rivero
elevador-mitikah.jpg
Viral
Se desploma elevador en Plaza Mitikah, donde fue la premier de la película Mirreyes Vs Godínez
La noche de este 12 de agosto sucedió el incidente.
August 12, 2025
 · 
TVyNovelas
brandon-violencia-.jpg
Famosos
Brandon Castañeda niega violencia física contra Queen Buenrostro: “Hubo gritos y jaloneos, pero golpes nunca”
El exintegrante de Wapayasos habla del proceso legal que enfrenta con Queen Buenrostro, a quien contrademandó por abuso y acoso sexual.
August 12, 2025
 · 
Grisel Vaca
Laura Salazar.png
Famosos
La doctora Laura Salazar, novia de Romina Marcos, denuncia robo de identidad con inteligencia artificial
La médica y creadora de contenido sobre sexualidad aclaró que un video viral en el que supuestamente promociona un producto de higiene íntima fue generado con inteligencia artificial. El caso ya está en proceso legal.
August 12, 2025
 · 
Luz Meraz
adrian-di-monte-salida--.jpg
Famosos
Adrián Di Monte y su polémica salida de La Casa de los Famosos México: “Me dicen ‘no, regrésate, regrésate’”
Hay dudas sobre si el cubano debía o no haber sido el segundo habitante eliminado.
August 12, 2025
 · 
MrPepe Rivero