Facundo suelta bomba en Cuarto Día y les da FECHA para empezar a nominar a Ninel y compañía

Facundo tuvo una tarde llena de emociones en el tercer miércoles de nominaciones.

Después de llorar en la cocina con Mar Contreras, quien le contó la tragedia que vivió al perder a sus padres por COVID-19, Facundo fue al Cuarto Día y les soltó una bomba.

El conductor les dijo que, aunque seguirá apoyando al equipo de su habitación, esta será la última semana en la que nominará solo a los del Cuarto Noche.

Facundo fue frontal con Ninel Conde, Dalilah Polanco, Priscila Valverde, Elaine Haro y Shiky al decirles que para el próximo miércoles 20 de agosto, durante la cuarta gala de nominaciones, él nominará a gente del Cuarto Día.

Al sincerarse, Facundo dijo que no estaba convencido de jugar al 100% por cuartos, y resaltó que en Cuarto Noche hay algunos de sus favoritos, con quienes tiene más afinidad, como El Guana y Aldo De Nigris.

Incluso les mencionó sus cinco finalistas para llegar a la final, y ninguno fue del Cuarto Día, sino del Cuarto Noche, como Abelito.

Facundo le dice no más al cuarto día y quiere jugar solo, pero casualmente menciona que S lleva más con los de noche que con su propio cuarto, a mi me suena a pura conveniencia y se quiere ir para noche 🤣#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/F3VyIGE1Dh — Anxiety (@andrescaceress1) August 13, 2025

¿Qué comentó Ninel Conde y Dalilah Polanco?

“Se tardó, pensé que nos iba a decir esta semana. Y pues sí, están sus amiguitos. Está muy cabrón. Y sí es uno de mis favoritos, por eso me duele”, dijo Dalilah Polanco.

“Sí, pensé que nos iba a decir que se cambiaba de cuarto”, le dijo Ninel Conde.

“Quizá también piensa que este cuarto (Día) no está chido. Se siente feo, porque es parte importante del equipo, yo le tengo cariño. Es como nuestro líder”.

“A mí seguramente me van a empinar otra vez”, insistió Ninel Conde sobre las nominaciones.

Me siento tranquila, lo que sí es que llegamos solos, ya estoy curtida en la placa; todo cambia de un día a otro”, comentó Priscila Valverde.