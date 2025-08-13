Suscríbete
Famosos

Facundo suelta bomba en Cuarto Día y les da FECHA para empezar a nominar a Ninel y compañía

La Casa de los Famosos México tiene un giro inesperado.

August 13, 2025 • 
MrPepe Rivero
facundo-casa-cuarto-dia.jpg

Facundo nominará a Cuarto Día

Facundo tuvo una tarde llena de emociones en el tercer miércoles de nominaciones.

Después de llorar en la cocina con Mar Contreras, quien le contó la tragedia que vivió al perder a sus padres por COVID-19, Facundo fue al Cuarto Día y les soltó una bomba.

Te puede interesar:
casa-famosos--cine.jpg
Famosos
Cine de La Casa de los Famosos México le abrió los ojos a alguien: “Estoy cayendo en ser un MUEBLE”
August 13, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Regina Murgía.png
Famosos
“Fue complejo, pero estoy bien”: Regina Murguía de JNS regresa tras vencer al cáncer
August 13, 2025
 · 
Luz Meraz

El conductor les dijo que, aunque seguirá apoyando al equipo de su habitación, esta será la última semana en la que nominará solo a los del Cuarto Noche.

Facundo fue frontal con Ninel Conde, Dalilah Polanco, Priscila Valverde, Elaine Haro y Shiky al decirles que para el próximo miércoles 20 de agosto, durante la cuarta gala de nominaciones, él nominará a gente del Cuarto Día.

Al sincerarse, Facundo dijo que no estaba convencido de jugar al 100% por cuartos, y resaltó que en Cuarto Noche hay algunos de sus favoritos, con quienes tiene más afinidad, como El Guana y Aldo De Nigris.

Incluso les mencionó sus cinco finalistas para llegar a la final, y ninguno fue del Cuarto Día, sino del Cuarto Noche, como Abelito.

¿Qué comentó Ninel Conde y Dalilah Polanco?

“Se tardó, pensé que nos iba a decir esta semana. Y pues sí, están sus amiguitos. Está muy cabrón. Y sí es uno de mis favoritos, por eso me duele”, dijo Dalilah Polanco.

“Sí, pensé que nos iba a decir que se cambiaba de cuarto”, le dijo Ninel Conde.

“Quizá también piensa que este cuarto (Día) no está chido. Se siente feo, porque es parte importante del equipo, yo le tengo cariño. Es como nuestro líder”.

“A mí seguramente me van a empinar otra vez”, insistió Ninel Conde sobre las nominaciones.

Me siento tranquila, lo que sí es que llegamos solos, ya estoy curtida en la placa; todo cambia de un día a otro”, comentó Priscila Valverde.

ninel conde La Casa de los Famosos México facundo No te pierdas
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
erika-gonzalez-.jpg
Famosos
Se divorcia Érika González, conductora de ‘De Primera Mano’, ¿qué pasó?
August 13, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Ivonne-Montero.png
Famosos
Ivonne Montero afirma haber visto a Fabio Melanitto tras su muerte
August 13, 2025
 · 
Luz Meraz
solterocasadoviudo.jpg
Famosos
Galanes de ‘Soltero, casado, viudo y divorciado’ revelan secretos, celos y amores prohibidos
August 13, 2025
 · 
María de Jesús Candedo
mia-rubin-mentiras-.jpg
Famosos
Mía Rubín alza la mano para ser ‘Daniela’ en ‘Mentiras, el musical’
August 13, 2025
 · 
Nayib Canaán
Verónica-Castro-Yolanda-Andrade.png
Famosos
¿Yolanda Andrade y Verónica Castro se reconciliaron? Revelan el único intento de acercamiento
Luego de años de pleito, se dijo que limaron asperezas, pero hay algo más...
August 13, 2025
 · 
Luz Meraz
paola-durante-jorge-gil-.jpg
Famosos
Paola Durante frena a Jorge Gil tras su reaparición: “Debería pedir perdón y perdonarse”
“Que ya nos hizo mucho daño y que no nos siga haciendo daño”, dijo la conductora.
August 13, 2025
 · 
MrPepe Rivero
La casa de los famosos.png
Famosos
¿Complot en La Casa de los Famosos?: Facundo, Ninel Conde y Shiky usan apodos para planear nominaciones
En redes sociales cuestionan la estrategia del Cuarto Día para nominar en el juego: Facundo, Ninel y Shiky crean códigos y sobrenombres para coordinar votos... ¿ingenio o trampa?
August 13, 2025
 · 
Luz Meraz
ninel-mar-.jpg
Famosos
Ninel Conde y Mar Contreras: ¿Qué tanto se dijeron a la cara en La Casa de los Famosos México?
Luego de la función de cine, compartieron sus perspectivas del conflicto.
August 13, 2025
 · 
MrPepe Rivero