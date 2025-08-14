Suscríbete
Famosos

“A Eugenio Derbez le hicieron brujería": Mhoni Vidente se lanza contra Dalilah Polanco

La tarotista y astróloga está segura de que la vida amorosa de Eugenio está marcada por una fuerza paranormal

August 13, 2025 • 
Alejandro Flores
mhoni vidente dalilah polanco eugenio derbez.jpg

Eugenio Derbez y Dalilah Polanco fueron pareja tres años

Youtube

Mhoni Vidente le echó las cartas a Eugenio Derbez y el resultado no fue bueno. “Eugenio, perdóname por haberte criticado por hacer malas películas, ahora te entiendo”, bromeó la tarotista.
Derbez se ha convertido en tendencia en días recientes por la historia que reveló Dalilah Polanco en La Casa de los Famosos. Polanco contó que su relación de tres años con el comediante terminó porque ella sentía que vivía a su sombra.
La vidente aprovechó la situación para comentar lo que ella visualiza en esa relación que terminó justo cuando Eugenio comenzó a tener éxito y popularidad a nivel internacional.

“Haber tenido una relación con Dalilah Polanco, que está bien alterada, fue el infierno”.

Los errores de Dalilah Polanco, según Mhoni Vidente

Mhoni Vidente también está convencida de que esta temporada de La Casa de los Famosos no tiene el mismo éxito que ediciones anteriores debido a un embrujo.

No dijo nombres pero asegura que un ex participante, de la temporada anterior o incluso de la primera, lanzó una maldición contra el reality show.
Entre otras cosas, la astróloga mira en sus cartas que muchos patrocinadores se negaron a entrar este año en La Casa y que el cambio de algunos conductores están afectando el rating.

“Y lo que sé es que fue por falta de presupuesto que tuvieron que cambiar de conductores”.

Ahora Mhoni se lanza sobre Dalilah pues asegura que su participación ha mostrado su verdadera personalidad.
“Ahora entiendo que Eugenio traía una brujería de esta mujer... de todas sus mujeres que nomás lo querían para ellas y por eso no podía cuidar a sus hijos”.

La vidente incluso opinó que las alianzas que establece Dalilah Polanco con otros habitantes de La Casa están equivocadas.

“Se ha unido con Ninel pensando que traen afuera el apoyo pero no saben que afuera el apoyo lo traen Abelito y Aldo. Por eso digo que ahora entiendo a Eugenio porque aguantar a Dalilah tres años estuvo de la fregada”.

mhoni vidente Eugenio Derbez Dalilah Polanco
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
