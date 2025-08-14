“A Eugenio Derbez le hicieron brujería": Mhoni Vidente se lanza contra Dalilah Polanco

Mhoni Vidente le echó las cartas a Eugenio Derbez y el resultado no fue bueno. “Eugenio, perdóname por haberte criticado por hacer malas películas, ahora te entiendo”, bromeó la tarotista.

Derbez se ha convertido en tendencia en días recientes por la historia que reveló Dalilah Polanco en La Casa de los Famosos. Polanco contó que su relación de tres años con el comediante terminó porque ella sentía que vivía a su sombra.

La vidente aprovechó la situación para comentar lo que ella visualiza en esa relación que terminó justo cuando Eugenio comenzó a tener éxito y popularidad a nivel internacional.

“Haber tenido una relación con Dalilah Polanco, que está bien alterada, fue el infierno”.

Los errores de Dalilah Polanco, según Mhoni Vidente

Mhoni Vidente también está convencida de que esta temporada de La Casa de los Famosos no tiene el mismo éxito que ediciones anteriores debido a un embrujo.

No dijo nombres pero asegura que un ex participante, de la temporada anterior o incluso de la primera, lanzó una maldición contra el reality show.

Entre otras cosas, la astróloga mira en sus cartas que muchos patrocinadores se negaron a entrar este año en La Casa y que el cambio de algunos conductores están afectando el rating.

“Y lo que sé es que fue por falta de presupuesto que tuvieron que cambiar de conductores”.

Ahora Mhoni se lanza sobre Dalilah pues asegura que su participación ha mostrado su verdadera personalidad.

“Ahora entiendo que Eugenio traía una brujería de esta mujer... de todas sus mujeres que nomás lo querían para ellas y por eso no podía cuidar a sus hijos”.

La vidente incluso opinó que las alianzas que establece Dalilah Polanco con otros habitantes de La Casa están equivocadas.