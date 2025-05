Descongelando a Denisse de Kalafe en 3, 2, 1... La ‘Señora, señora’ volvió para otro Día de las madres

“A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio”...

Como cada año, Denisse de Kalafe es un recurrente para celebrar el Día de las Madres en México y gran parte de Latinoamérica; su dulce voz y el sentimiento a flor de piel del tema ‘Señora, señora’ ha estado vigente desde 1981, marcando, sólo en México, millones de reproducciones.

Esta tierna costumbre tiene a la cantante más que encantada, pues además los más jóvenes hacen memes bromeando que viene la temporada de Denisse de Kalafe y que, al igual que Mariah Carey, hay que descongelarla para que haga lo suyo, y cuando se le cuestionó al respecto en medio de la conferencia de prensa de la gira de Despechadas, que se presentó este 9 de mayo en el Auditorio Nacional, le provocó una gran carcajada de puro gusto.

Incluso tiene su meme favorito, y así se lo contó a Yordi Rosado:

Así que es tiempo de subir el volumen para escuchar ‘Señora, señora’ y celebrar a mamá...

¿Cuánto dinero gana Denisse por “Señora, señora”?

Una duda recurrente es sobre cuánto gana Denisse de Kalafe por su clásico éxito. Hace décadas las ganancias provenían de las ventas de discos, pero ahora con plataformas de streaming, las regalías y conciertos son las fuentes más comunes para que los cantantes obtengan dinero.

Desde que se publicó, ‘Señora señora’ vendió casi 10 millones de copias en el mundo. Denisse había comentado que en aquella época “La editora me pagó 2 mil 500 pesos y era justo la renta de mi departamento en CDMX (...) Tengo los derechos compartidos con la editora Fam, estoy pidiendo a la editora que me devuelva los derechos de la canción, porque yo la quiero hacer un beneficio social”.

Asimismo, hace tiempo comentó a ‘Venga la alegria': "¡Entra dinerote! Entra bastante dinero y la verdad es que, la cosa de los derechos de autor, diría que los diputados deberían buscar una manera de que no le roben a los autores tanto, porque a veces no tenemos control. De repente se escucha una canción mía en Rusia pero no se me declara derechos de autor”.

¿Qué hace actualmente Denisse de Kalafe?

En una entrevista con su amigo Juan José Origel y Martha Figueroa, Denisse contó que vive en Holbox, donde tiene un hotel.

Tras darse un descanso del medio artístico, volvió para presentarse junto a varias estrellas con el concepto de “Despechadas” con Maria Conchita Alonso, Rocío Banquells, María del Sol, Manoella Torres y Ednita Nazario en distintas ciudades mexicanas.

Además, el 31 de mayo se presenta en el Teatro de la Ciudad en el Centro Histórico de CDMX, para mostrar su espectáculo Denisse De Kalafe Brasicana & Mexileira