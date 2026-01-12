Suscríbete
Alejandro Fernández reaparece con foto desde el hospital luego de cirugía de emergencia

El cantante, quien está en el hospital desde hace dos días, tranquilizó a sus seguidores

Enero 11, 2026 • 
Alejandro Flores
Alejandro Fernández aún está convalesciente

Alejandro Fernández publicó el viernes un mensaje que preocupó a sus seguidores.

En sus historias de Instagram escribió sobre un fondo blanco que iba a ser sometido a una cirugía de emergencia.
A pesar de que agregó que todo estaba bajo control, sus seguidores mostraron su preocupación a través de mensajes en su perfil.
La operación a la que fue sometido fue el retiro de la apéndice, un procedimiento del que, dijo, salió con éxito.

“Ya estoy en recuperación, gracias por los buenos deseos”, agregó Alejandro Fernández.

¿De qué operaron a Alejandro Fernández?

La Secretaría de Salud del Gobierno de México apunta en su blog que la apendicitis es la inflamación del apéndice que es un pequeño saco que se encuentra adherido al intestino grueso, en la zona inferior derecha del abdomen, cerca de la ingle.

“Ocurre cuando el apéndice se bloquea por heces o algún cuerpo extraño. La apendicitis es un problema que necesita cirugía y es difícil diagnosticarla en niños pequeños y adultos mayores”.

En el caso del cantante, todo indicia que no hubo complicaciones y para comprobarlo, él mismo lanzó otro mensaje este domingo.
Se trata de una foto en la que se le ve todavía en la cama del hospital, conectado a lo que parece ser suero o medicamento.

En la imagen se ve a Fernández de perfil, usando lentes y con el semblante tranquilo mientras de fondo la canción “Three little birds”, de Bob Marley.

El cantante, en el hospital

En específico, en el video suena el verso: “Don’t worry about a thing / ‘Cause every little thing / Gonna be all right.
Alejandro también se dio tiempo para hacer una publicación lamentando la trágica muerte de Yeison Jiménez, el cantante de regional colombiano que murió ayer cuando su avión ligero no pudo levantar el vuelo y se incendió y estrelló.

Alejandro Fernández
Alejandro Flores
