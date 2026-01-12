Suscríbete
Actor de “El Rey León” que fue víctima de una explosión muestra el momento en que despertó del shock

Ignacio Vega llega 20 días en el hospital pero ya está en proceso de rehabilitación

Enero 11, 2026 • 
Alejandro Flores
nacho rey leon.jpg

Ignacio Vega está en proceso de rehabilitación

Tik Tok

El actor Ignacio Vega fue hospitalizado el día 20 de diciembre de 2025 por lesiones ocasionadas en la explosión en el Bazar Navideño en Teoloyucán.

A 20 días del terrible accidente, Vega, reconocido en el ambiente del teatro musical por su participación en “El rey león”, publicó en su cuenta de TikTok un video que da cuenta de lo que ha vivido en el hospital desde que despertó del shock.
Vega es un apasionado del teatro musical, en donde ha escalado hasta convertirse en jefe de coreografías y coach vocal de muchos montajes. Como actor, además, ha logrado obtener papeles protagónicos como el de Scar, el villano de El Rey León, en su versión mexicana.
En una publicación antes del accidente, Vega aparece disfrutando de una noche de fuegos artificiales en Cuautitlán Izcalli. Lamentablemente, Vega viajó al día siguiente a otro municipio más al norte del estado de México y ahí sufrió un terrible accidente.

¿Cuál es el estado de salud de Ignacio Vega?

En el video publicado este fin de semana, hay imágenes desoladoras: Ignacio Vega aparece con el brazo izquierdo totalmente vendado y el rostro descompuesto.
Es evidente que el dolor es mucho y hay momentos en que aparece llorando desconsolado.

@ignaciovega39

siempre he creído que todos somos uno y que de la forma en la que inspiras hoy alguien más te inspirara. El día de hoy todos ustedes me inspiran a continuar fuerte y con la mejor actitud. Si fue muy grave y aún no termina de sanar pero se que pronto pasará y el dolor físico y emocional seguirá disminuyendo. Gracias infinitas por todo su apoyo #apoyo #inspiracion #resistencia #ignaciovega #fuerzaignacio

♬ The Winner Takes It All - ABBA

Sin embargo, también se muestra que con el paso de los días, Vega mejora no sólo en su estado de ánimo, también en su condición física.
Ya sin el vendaje, muestra las heridas provocadas por las quemaduras en su brazo y parte de su rostro pero con una actitud asombrosamente positiva.

nacho rey leon (1).jpg

Ignacio Vega mostró su evolución

Tik Tok

En el video también se muestra a Nacho Vega haciendo ejercicios de rehabilitación para recuperar la movilidad de las articulaciones de su brazo.
La intención de la publicación es agradecer los mensajes de apoyo que le han mandado amigos, colegas y seguidores a través de las redes sociales.

Accidentes El Rey León
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
