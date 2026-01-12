Periodista de CNN contrajo en México un virus “más duro que el Covid” y la tos no lo deja hablar ni dormir

“Me lo tuve que llevar a urgencias el miércoles a medianoche”, cueta Jullye Gilibert en un video en el que actualiza el estado de salud de Fernando del Rincón.

El periodista de CNN, uno de los líderes de opinión con más experiencia, no apareció en la cobertura de la captura de Nicolás Maduro hace dos semanas por lo que los televidentes hicieron conjeturas sobre las razones.

El martes, Jullye Giliberti, su esposa, hizo un primer pronunciamiento para contar que la razón de su ausencia fue una enfermedad “horrible”.

“No puede ni hablar”, dijo Gilaberti.

Los malestares del periodista, que tiene un segmento muy popular entre los latinos que viven en Estados Unidos en la cadena CNN, comenzaron luego de haber pasado el fin de año en su casa de Cancún.

Al principio, Jullye y los médicos intentaron un tratamiento con antibióticos y remedios caseros, pero la salud de Fernando del Rincón empeoró hasta le punto de que tuvo que ser hospitalizado.

¿Cómo está de salud Fernando del Rincón?

A comienzos de la semana, volvió a su casa pero la fiebre no cedió y fue entonces que el miércoles a medianoche tuvo que volver a urgencias.

“Tenía fiebre y además tenía los ojos pegados por una conjuntivitis terrible y le mandaron muchos tratamientos”.

A pesar de que Giliberti se muestra optimista, no dejó de mencionar que los síntomas y malestares todavía son muy fuertes.

“La tos no cede, no cede para nada; no lo deja descansar para recuperarse; sigue con dolores articulares, dolores de huesos, musculares... pero va bien”.

Jullye terminó el video con una recomendación derivada de esta experiencia que vive con Fernando del Rincón.