Famosos

La nueva Ángela Aguilar: estrena look y canción en inglés

“Seguir adelante no siempre se siente valiente”, escribió la cantante

Enero 11, 2026 • 
Alejandro Flores
angela aguilar (2).jpg

Ángela Aguilar hizo un cover en inglés

Instagram

Ángela Aguilar se cortó el cabello y compartió un fragmento del video en el que hace un cover de la legendaria Linda Ronstadt, 11 veces ganadora del Grammy y tres veces ganadora del American Music Award.

Y como es costumbre, sus decisiones provocaron una alud de comentarios que van del apoyo incondicional al rechazo generalizado.
“Este año puso a prueba muchas cosas: la paciencia, la fe y la capacidad de mantenerte firme. No todo lo que circula merece espacio en tu vida”, escribió la cantante en un mensaje de Año Nuevo hace una semana.
Esta filosofía de vida la tuvo que poner en práctica muy pronto, ya que este fin de semana publicó fotos de su nueva apariencia, en la que se le ve con el cabello recortado.

Pero también publicó la parte final de “You’re no good”, el éxito de mediados de los 70 de Linda Ronstadt recordado sobre todo por los impresionantes agudos que alcanzó en esa canción.

El reto de Ángela Aguilar de cantar en inglés

Ángela publicó incluso los mensajes de las conversaciones que mantuvo desde octubre del 2025 para preparar los ensayos de su presentación con este cover que fue parte de A GRAMMY Celebration of Latin Music, programa de la CBS que se transmitió el 28 de diciembre.

“El reloj corrió más rápido que los ensayos, pero el corazón llegó a tiempo. En solo 5 días asumí uno de los retos más grandes que me ha tocado: cantar “You’re No Good” de Linda Ronstadt, una artista que admiro desde niña y que marcó mi manera de entender la música”, escribió Ángela.

Los comentarios de sus haters señalaron desde deficiencias técnicas en la colocación de la voz hasta señalamientos de que eligió una canción demasiado fácil.
En cambio, sus fans adoraron el cover y pidieron incluso que se coloque en las plataformas de streaming para escucharla completa.

angela aguilar.jpg

Comentarios a favor y en contra

Instagram

Ángela, por su parte, terminó su mensaje con un agradecimiento:
“Fue un salto de fe, de respeto y de amor por la música. Un reto enorme… y un honor que todavía vibra en mí”.

Ángela Aguilar
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
