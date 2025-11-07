Filtran audio que revela terribles maltratos a doña Silvia Pinal: “¡Silencio, ya duérmase!”

“Usted, señora Pinal, está hable y hable, y los de al lado están durmiendo”.

A casi un año de la muerte de la ‘Última Diva del Cine Mexicano’, salió a la luz una grabación que está generando controversia, pues deja al descubierto maltratos que recibió doña Silvia Pinal.

La salud de la legendaria actriz de cine, teatro y televisión se fue mermando y en una de sus hospitalizaciones en el Ciudad de México, a Pinal le exigían compostura, así lo deja ver un audio difundido por el programa ‘Todo para la mujer’.

Una enfermera identificada como Eunice le gritaba a doña Silvia Pinal que guarde silencio, a lo que ella contesta con voz débil y cansada, seguido de una tos. En otro momento, la enfermera le pide que deje de hablar, argumentando que estaba despertando a otros pacientes.

“Usted, señora Pinal, está hable y hable, y los de al lado están durmiendo. Ya duérmase, porque los de al lado están durmiendo y los está despertando, ellos están descansando”, le exigía Eunice.

Doña Silvia Pinal seguía platicando, por lo que la enfermera, en tono más alto, le dice: “¡silencio, por favor!”. Finalmente, con tranquilidad, la madre de Sylvia, Alejandra y Luis Enrique, se despide diciendo: “bueno, buenas noches, nos vemos al rato”.

En el programa de Maxine Woodside se mencionó que el audio data de diciembre de 2022. En aquella ocasión, Silvia fue hospitalizada por una infección de influenza que se había confundido con COVID-19, pero Alejandra confirmó que sólo era influenza.

En la emisión no se revelaron más detalles sobre los supuestos maltratos de los que habría sido víctima Silvia Pinal previo a su fallecimiento. Sin embargo, en octubre de 2024 trascendió que Alejandra habría despedido al personal médico que atendía a su mamá, aunque nunca se aclaró la razón.

Hasta el momento, ni Sylvia Pasquel, ni sus hermanos han hecho comentarios sobre el reciente audio filtrado.

Pasquel confirmó que despidió a una enfermera

En agosto de 2022, Sylvia Pasquel ventiló que había despedido a una enfermera de su madre porque la mantenía “dopada”.

“Empecé a revisar y pues sí, le daban, le daban 10 gotas para dormir a las 10 de la noche y en la madrugada que se despertaba le sambutía otras cinco”, declaró ante Carlos Alazraki en su programa ‘Atypical Te Ve’.

Doña Silvia Pinal falleció el 28 de noviembre de 2024 tras complicaciones de salud asociadas a una infección urinaria.

