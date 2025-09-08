Suscríbete
Terrible acusación: a Silvia Pinal la amarraban para que actuara en su última obra

Pepillo Origel explotó y reveló lo que sabe sobre los últimos años de vida de la actriz que fue pionera del musical y la televisión en México

September 08, 2025
silvia pinal.jpg

La diva en su última obra

Instagram

La última obra de teatro en la que actuó Silvia Pinal fue polémica desde su anuncio.

Se trató de una versión libre del cuento de Caperucita Roja, la cual pretendía actualizar la narración original con algunos dilemas morales en los que el lobo resultaba no ser tan malo como parecía.
Durante el anuncio de la obra, dos meses antes del estreno, Silvia Pinal se mostró notablemente afectada, sin energía y muy poca capacidad para interactuar con el público.
Surgieron entonces las dudas sobre la pertinencia de que a su edad, 91 años, se subiera al escenario de una obra musical para niños donde la exigencia era cantar y bailar.

Silvia Pinal y su última obra de teatro

El productor de la obra, Iván Cochegrus, insistió siempre en que era doña Silvia la que se había empeñado en llevar a cabo el proyecto y en ser la protagonista, a pesar de su estado de salud.

silva pinal caperucita.png

Así lucía Silvia Pinal en la obra

Instagram

Silvia Pinal murió el 28 de noviembre de 2024. A casi un año de la tragedia, su herencia no se ha podido repartir porque los hermanos no terminan de ponerse de acuerdo.
A ese escándalo se suma ahora otro, que fue revelado por el periodista de sociales y espectáculos Juan José Origel:

“La trataron tan mal al último que me molesté muchísimo y por eso no fu a nada de ella ¡a nada!”, dijo casi a gritos Pepillo durante una entrevista con El Burro Van Rankin.

Pepillo Origel fue un amigo cercano a la diva del cine mexicanos desde finales de los años 80. Su relación quedó probado en las varias entrevistas que hicieron en su casa, en donde Silvia lo trataba con familiaridad y cariño evidentes.

Pero desde el estreno de aquella obra de teatro que se llamaba “Caperucita ¿qué onda con tu abuelita?”, Pepillo se distanció de la Pinal.

La fuerte revelación de Pepillo Origel sobre los últimos días de La Pinal

Ahora revela la razón, algo que había callado por respeto a la actriz que fue musa de Luis Buñuel y que alguna vez desafío al régimen franquista al pasar de contrabando una copia de la película Viridiana, prohibida por el régimen de Francisco Franco.

“Me molesté por muchas cosas que hicieron con ella y la gente lo sabe. No se merecía la manera como la trataron, ni la familia ni la gente”.

El Burro intentó averiguar un poco más sobre lo que tanto molestó a Origel y le insistió en saber algo en específico.

“Mira que ponerla a trabajar a esa edad en una obra de teatro que era una porquería”, dijo.

Silvia Pinal en una conferencia de prensa.

Silvia Pinal generó preocupación hace unos días, cuando volvió a ser hospitalizada.

Medios y Media/Getty Images

Luego soltó una acusación seria que podría referirse tanto al productor Iván Cochegrus como a la familia

!Y así la pusieron a trabajar: en una silla de ruedas... y amarrarla para fuera a trabajar”, dijo ya exaltado.

En la obra de teatro, en efecto, doña Silvia no caminaba ni se ponía de pie. Se le adecuó una silla gigante que parecía un trono con rueditas que era movido por los bailarines del elenco.

Pepillo soltó una última diatriba en la que no mencionó nombres pero parece dirigida a Cochegrus, con quien ha tenido varios enfrentamientos verbales.

“Tú lo vas a pagar”.


