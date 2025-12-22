Todas las veces que Adal Ramones no dejó que otros hablaran en La Granja VIP

“No te quiero”, le dijo Adal Ramones a Kristal Silva en la última gala de La Granja VIP.

Pero luego agrego: “Pero no te quiero lejos de mí”. La broma fue efectiva e hizo reír a Kristal, con quien recién había tenido un momento incómodo el viernes durante la última fiesta del reality show.

Las opiniones sobre el trabajo de Adal como conductor principal de La Granja VIP fueron diversas. Hubo quienes consideraron que perdía el control de los programas y no era capaz de liderar las discusiones pero también tuvo comentarios que resaltaron que conserva su carisma frente a la cámara.

Lo cierto es que ya anunció que regresará para la segunda temporada del reality show.

La primera edición terminó este 22 de diciembre con el triunfo de Alfredo Adame y quedaron para la memoria los tres momentos más polémicos de Adal Ramones que aquí te recordamos.

Sin tiempo para hablar

Sandra fue la segunda eliminada de La Granja VIP en una gala en la que su hermano Emiliano confrontó a Rey Grupero, Linet Puente y Ferka, quienes estaban en el panel de críticos esta semana.

El enfrentamiento más duro fue con Linet Puente, quien se dirigió a él para decirle:

“Déjame terminar. A mi me contrataron para hablar del reality show y eso hago. No meto cosas de afuera y tampoco vengo a discutir con los familiares”.

En cuanto terminó de hablar, Adal Ramones quiso avanzar al siguiente segmento, que era la elección de los peones.

Emiliano levantó la mano y pidió:

"¿Puedo decir algo?”

Adal Ramones no le dio la palabra. Emiliano insistió otra vez: ¿Puedo decir algo?

El conductor de La Granja se lo negó bajo el argumento de que que el programa iba retrasado.

“No es tu turno”

Kim Shantal fue otra de las víctimas del tiempo aire ya que no pudo externar su malestar cuando a Eleazar le perdonaron la sanción luego del altercado que tuvo con El Patrón.

En cuanto se hizo este anuncio de perdonar a Eleazar, Kim Shantal alzó la voz para interrumpir a Adal Ramones y decir:

“Mejor ya no den el premio y vámonos todos a la casa”.

Adal intentó seguir con el discurso del juego pero Shantal no paró de hablar:

“Eleazar no respeta nuestro espacio, todo el tiempo se acerca, tengo que soportar sus babas cuando está ebrio”.

Adal Ramones le negó la palabra hasta cuatro veces y una vez que Kim se calló, Ramones se limitó a decir: “A partir de mañana esperen lo inesperado”.

El silencio de Mayer Mori

Con Sergio Mayer Mori, Adal Ramones tuvo un altercado peculiar. No se trató aquí de negarle la palabra sino de intentar obligarlo a hablar.

Sergio Mayer Mori se negó a cumplir con las reglas de la llamada Traición ya que lo querían obligar a nominar a uno de sus amigos.

Adal Ramones trató de que Mayer Mori le respondiera pero el granjero hizo honor al refrán aquel de que “ahora los patos le tiran a las escopetas”.

“Entiendo lo que estás diciendo, Adal”, dijo Mayer Mori una y otra vez... y otra vez y otra vez.

Hasta en cuatro ocasiones el conductor principal de La Granja VIP trató de castigar a Mayer Mori pero él no se dejó.

