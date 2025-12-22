Suscríbete
Famosos

Así lucía el departamento en el que vivió José José con Sarita luego de rehabilitarse

El cantante se llevó a vivir a su mamá a Miami en 1998, tras un conflicto con su hermano

Diciembre 22, 2025 • 
Alejandro Flores
jose jose casa miami.jpg

José José se llevó a su mamá a vivir a Miami

Hemeroteca TVyNovelas

Dos cosas dominaban la casa de José José en Miami: la música y los recuerdos.

José José se mudó a la capital de Florida luego de su rehabilitación en 1994 por la adicción al alcohol que sufría. Fue un proceso que vivió en Alcohólicos Anónimos de Hazeldel, Minesota pero lo realmente importante de aquella etapa de su vida fue lo que encontró al salir de rehabilitación: el apoyo de Sara Salazar, quien con el paso de los años se convertiría en su tercera esposa.

“Si yo hubiera salido de Hazeldel y no hubiera tenido el apoyo de Sara y mi público, me hubiera muerto”, le dijo el cantante a TVyNovelas en una entrevista publicado en el número de marzo de 1998.

En ese número, José José mostró a los lectores de nuestra revista cómo era el interior del departamento en que vivía con Sara (que ya era su esposa) y su madre, a quien se llevó a vivir a Miami luego de que tuvo serios problemas familiares con Gonzalo, su otro hijo.
TE RECOMENDAMOS LEER: Al interior de la mansión que José José le compró a Anel Noreña y ella vendió para mantener a sus hijos

¿Cómo era la casa de José José en Miami?

En la casa se puede apreciar que hay un piano con una repisa llena de fotografías familiares.

Te puede interesar:
melenie carmona.jpg
Famosos
Melenie Carmona pelea con fans de Alicia Villarreal en las redes: "¿Vas a llorar?”
Diciembre 05, 2025
 · 
Alejandro Flores
maestro bops.jpg
Famosos
¿Quién es el famoso detrás de Maestro Bops? Esto han dicho los investigadores de "¿Quién es la máscara?”
Diciembre 10, 2025
 · 
Alejandro Flores
Alicia-Villarreal-Cibad.jpg
Famosos
Novio de Alicia Villarreal le manda indirecta a ex de la cantante: “Ya cómprate unos huevit*s”
Diciembre 02, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
la-rosa-guadalupe-principe-rap.jpg
Famosos
Capítulo de La Rosa de Guadalupe ¿se inspiró en escena de Will Smith en ‘El Príncipe del Rap’?
Diciembre 10, 2025
 · 
MrPepe Rivero

La sala se había convertido en el espacio para mostrar algunos de los reconocimientos del Príncipe de la Canción, entre ellos dos discos de Oro, diplomas, llaves de la ciudad y fotografías históricas.

jose jose casa miami (1).jpg

La familia reunida en la sala

Hemeroteca TVyNovelas

También se muestran fotografías de espacios como la sala y el jardín que desembocaba en un lago artificial.
En esa época, José José se sentía pleno porque ya era papá también de Sarita, que tenía apenas dos años.

jose jose casa miami (2).jpg

La pared con los premios del cantante

Hemeroteca TVyNovelas

Contó incluso que el departamento de Miami se había convertido en un cónclave familiar porque también llegaban sus hijos mayores, José Joel y Marysol, a visitarlo.

José José Al interior de
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
lorena meritano.jpg
Famosos
Lorena Meritano abre su corazón a TVyNovelas; nos cuenta su lucha contra el acoso y su historia con el cáncer
Diciembre 21, 2025
 · 
Alejandro Flores
alejandraguzmanenriquefarrel goodman (1).jpg
Famosos
La turbia historia de engaños que sumió a Alejandra Guzmán en una depresión muy severa
Diciembre 21, 2025
 · 
Alejandro Flores
coque muñiz.jpg
Famosos
Esta es la dieta con la que el Coque Muñiz bajo 8 tallas
Diciembre 20, 2025
 · 
Alejandro Flores
abelito hermanito tumba.jpg
Famosos
El fatal destino del hermano de Abelito y el video que le organizó como homenaje
Diciembre 20, 2025
 · 
Alejandro Flores
paty navidad jose alberto castro.jpg
Telenovelas
Paty Navidad regresa a Televisa tras seis años de ausencia en las telenovelas
El productor José Alberto Castro la anunció como una de las protagonistas junto a Sergio Goyri
Diciembre 21, 2025
 · 
Alejandro Flores
mar contreras dalilah polanco.jpg
Telenovelas
¿Mar Contreras y Dalílah Polanco serán amigas o enemigas? Esto sabemos de la telenovela que las reúne
José Alberto Castro prepara una nueva versión de “Hermanos Coraje”, que no se ha hecho desde su producción original de 1972
Diciembre 21, 2025
 · 
Alejandro Flores
los gemelos brenan gimnasio.jpg
Famosos
Así lucían los Gemelos Brenan cuando iban al gimnasio en su época más exitosa
Jorge y Arturo, que fueron figuras emblemáticas del programa Dury Directo a finales de los años 90, mostraron a TVyNovelas como se ejercitaban
Diciembre 20, 2025
 · 
Alejandro Flores
salma hayek.jpg
Famosos
Salma Hayek entra en trance en el concierto de Bad Bunny, y todo por su hija Valentina
La actriz vino a la Ciudad de México para asistir al sexto concierto del cantante portorriqueño
Diciembre 20, 2025
 · 
Alejandro Flores