Así lucía el departamento en el que vivió José José con Sarita luego de rehabilitarse

Dos cosas dominaban la casa de José José en Miami: la música y los recuerdos.

José José se mudó a la capital de Florida luego de su rehabilitación en 1994 por la adicción al alcohol que sufría. Fue un proceso que vivió en Alcohólicos Anónimos de Hazeldel, Minesota pero lo realmente importante de aquella etapa de su vida fue lo que encontró al salir de rehabilitación: el apoyo de Sara Salazar, quien con el paso de los años se convertiría en su tercera esposa.

“Si yo hubiera salido de Hazeldel y no hubiera tenido el apoyo de Sara y mi público, me hubiera muerto”, le dijo el cantante a TVyNovelas en una entrevista publicado en el número de marzo de 1998.

En ese número, José José mostró a los lectores de nuestra revista cómo era el interior del departamento en que vivía con Sara (que ya era su esposa) y su madre, a quien se llevó a vivir a Miami luego de que tuvo serios problemas familiares con Gonzalo, su otro hijo.

TE RECOMENDAMOS LEER: Al interior de la mansión que José José le compró a Anel Noreña y ella vendió para mantener a sus hijos

¿Cómo era la casa de José José en Miami?

En la casa se puede apreciar que hay un piano con una repisa llena de fotografías familiares.

La sala se había convertido en el espacio para mostrar algunos de los reconocimientos del Príncipe de la Canción, entre ellos dos discos de Oro, diplomas, llaves de la ciudad y fotografías históricas.

La familia reunida en la sala Hemeroteca TVyNovelas

También se muestran fotografías de espacios como la sala y el jardín que desembocaba en un lago artificial.

En esa época, José José se sentía pleno porque ya era papá también de Sarita, que tenía apenas dos años.

La pared con los premios del cantante Hemeroteca TVyNovelas

Contó incluso que el departamento de Miami se había convertido en un cónclave familiar porque también llegaban sus hijos mayores, José Joel y Marysol, a visitarlo.