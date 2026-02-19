Suscríbete
“La carta de la muerte está detrás de Nodal": Mhoni Vidente predice traición en su rancho

El incidente que vivió junto con Ángela Aguilar la semana pasada afecta su futuro

Febrero 18, 2026 • 
Alejandro Flores
mhoni vidente nodal.jpg

Mhoni le echó las cartas a Nodal

Youtube / Instagram

Mhoni Vidente le tiró las carta a Christian Nodal luego del incidente que el cantante y su esposa Ángela Aguilar vivieron el fin de semana en Zacatecas.

Nodal y Ángela, de acuerdo con las versiones oficiales, salieron de su rancho para ir al aeropuerto pero quedaron atrapados en medio de un enfrentamiento armado en entre criminales y Fuerzas de Reacción Inmediata del estado de Zacatecas.
Mhoni, sin embargo, ve en las cartas otra versión.

“Creo que iban por Nodal, o alguien los puso desde adentro del rancho”.

La tarotista está convencida de que que el incidente no fue una casualidad sino que “alguien del rancho comentó algo”, que desencadenó todo lo que vivieron.

“Iban por él porque es el que trae ahorita toda la fama y han ventilado su fortuna”, dijo Mhoni Vidente.

¿Qué significan las cartas que le salieron a Nodal?

Las dos cartas que salieron para el cantante fueron la del Juicio y la de la Muerte, que en lecturas generales se interpretan como cambios extremos y finales de etapas de la vida.

“Nodal se tiene que cuidar porque la carta del Juicio y de la Muerta están detras de ´él”.

De acuerdo con la vidente, esto se debe, sobre todo a los constantes conflictos que ha vivido últimamente el cantante con sus declaraciones en temas como su separación de Cazzu y su próxima boda religiosa.

“Es por tantas energía negativas que él mismo ha levantado y por las envidias de la gente”.

Mhoni Vidente predice Nodal
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
