“La carta de la muerte está detrás de Nodal": Mhoni Vidente predice traición en su rancho

Mhoni Vidente le tiró las carta a Christian Nodal luego del incidente que el cantante y su esposa Ángela Aguilar vivieron el fin de semana en Zacatecas.

Nodal y Ángela, de acuerdo con las versiones oficiales, salieron de su rancho para ir al aeropuerto pero quedaron atrapados en medio de un enfrentamiento armado en entre criminales y Fuerzas de Reacción Inmediata del estado de Zacatecas.

Mhoni, sin embargo, ve en las cartas otra versión.

“Creo que iban por Nodal, o alguien los puso desde adentro del rancho”.

PUEDES LEER: Revelan imágenes de Ángela Aguilar y Christian Nodal escoltados por agentes tras ATAQUE ARMADO en Zacatecas

La tarotista está convencida de que que el incidente no fue una casualidad sino que “alguien del rancho comentó algo”, que desencadenó todo lo que vivieron.

“Iban por él porque es el que trae ahorita toda la fama y han ventilado su fortuna”, dijo Mhoni Vidente.

TE RECOMENDAMOS: Lupita TikTok exhibe a Momo Guzmán tras ponerse la botarga de Burrita Burrona en video de Turbulence

¿Qué significan las cartas que le salieron a Nodal?

Las dos cartas que salieron para el cantante fueron la del Juicio y la de la Muerte, que en lecturas generales se interpretan como cambios extremos y finales de etapas de la vida.

“Nodal se tiene que cuidar porque la carta del Juicio y de la Muerta están detras de ´él”.

De acuerdo con la vidente, esto se debe, sobre todo a los constantes conflictos que ha vivido últimamente el cantante con sus declaraciones en temas como su separación de Cazzu y su próxima boda religiosa.