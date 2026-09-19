Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Aleks Syntek culpa al público de aventarle elotes; en redes le responden poniéndolo a cantar reggaeton con IA

Syntek ya anunció su intención de irse de México tras su concierto del 15 de septiembre; insiste en que la verdad está de su lado

Septiembre 18, 2026 • 
Alejandro Flores
syntek regueton.jpg

¿Aleks Syntek hace reggaeton?

Captura Youtube / Freepik

Aleks Sytek no da un solo paso hacia atrás.

Sus convicciones son tan firmes que a pesar de los memes, bromas y críticas que provocó su show del 15 de septiembre en la Alcaldía Benito Juárez, él insiste en que tiene la razón, y que solo falta que pase un poco de tiempo para sus odiadores se den cuenta de que viven en el error.
A tres días del show, ahora Syntek se ha centrado en defender sus actitudes más virulentas, sobre todo cuando se dirigió a personas específicas del público con frases como: “Entre más me digas, menos canto” y “cállate, soy el maestro Syntek”.

“En mi pasado concierto había vándalos tirándole elotes y cervezas a mis fans de atrás y los de adelante no se percataron, no hay nada que me moleste más que violente abuelas y niños, mi ira fue justificada , si no entienden español , buscaré algún lugar donde si lo hablen”, publicó en sus historias de Instagram.

TE RECOMENDAMOS: ¿Dónde y con quién anda Gala Montes? Se fue a “curar el corazón”

¿Aleks Syntek hace reggaeton?

Entre las respuestas que ha generado en redes sociales el show de Aleks, existe una particularmente viral.

Todo lo que sucede en ‘La Granja VIP’
Comediante-Bicolor.jpg
Famosos
‘El Comediante Bicolor’ toma de SU PROPIA ORINA y le da a Adal Ramones y al ‘Rey Grupero’ en ‘La Granja VIP’
Una de sus víctimas se negó a beber el líquido, pero el mismo ha presentado diarrea, dolor estomacal y dolor de cabeza que asocian a esta “broma”.
Septiembre 09, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Famosos
Imelda Tuñón ya estaba LISTA PARA ENTRAR a ‘La Granja VIP 2’, pero “no me permitieron avanzar”
Septiembre 07, 2026
Famosos
Manelyk González llega a ‘La Granja VIP 2’ con protecciones ante posibles “TRABAJOS” de Santería de Niurka
Septiembre 07, 2026
Famosos
Pedro Sola cuidará los animales de La Granja VIP pero provoca indignación: “Quieren limpiar su imagen”
Septiembre 07, 2026
Famosos
¿Quién es el diseñador de los vestidos de Kristal Silva en La Granja VIP?
Septiembre 03, 2026

Se trata de un video-meme que retoma un viejo tutorial en el que el músico enseñó paso a paso cómo construye las melodías que convierte luego en base para sus canciones.

Es un video que está en su canal oficial de Youtube y fue grabado en 2010.
Ahora, con el escándalo de sus enfrentamiento, el material fue modificado en su audio para que parezca que Aleks Syntek compone reggateton.
Cada vez que Aleks le pone play a su consola, el video modificado hace que se escuche un beat de reggaeton.

Syntek, por su parte, volvió a insistir en el tema de los elotazos al repostear el video de un crítico de música que hace hincapié en que el error fue el tono con que dijo las cosas.

syntek regueton (1).jpg

Mensajes de Aleks

Instagram

Ahí, el cantautor sobre escribió un texto en rojo en el que culpó nuevamente a un grupo de vándalos de agredir a sus fans.

@raulbarrazamx

El tio @alekssyntek.oficial apoyando el talento mexa 🇲🇽 se viene colab @Lahijadenadie 🔥

♬ sonido original - Raúl Barraza

En otro video creado con Inteligencia Artificial, se puede ver a un Aleks Syntek virtual interactuando en dueto fenomenal con Gala Montes, que interpreta uno de sus éxitos del género urbano.

Aleks Syntek
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Michelle Vieth ¿abusa de retoques?
Famosos
Michelle Vieth nos comparte su postura luego de que su hijo mayor expusiera públicamente su distanciamiento
Septiembre 18, 2026
 · 
Edson Vázquez
pacodemaria.jpg
Famosos
Paco de María celebra casi dos décadas en los escenarios sin traicionarse: “He rechazado muchos proyectos”
Septiembre 18, 2026
 · 
Gilberto Barrera
Aleks Syntek deja nombramiento en UNICEF
Famosos
Aleks Syntek SE VA DEL PAÍS tras la polémica del 15 de septiembre: “México pronto te dejaré en paz”
Septiembre 18, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Mariana-Ochoa.jpg
Famosos
Erika Zaba ESTALLA contra Mariana Ochoa por sus dichos en LCDLF y le pone freno para que ya no hable de OV7
Septiembre 18, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
christian nodal venganza cazzu
Famosos
Christian Nodal niega estar frenando la ‘Ley Cazzu’… ¡pero sí ESTÁ EN CONTRA del nombre!
Además, asegura que no existe una resolución legal que lo señale como deudor alimentario.
Septiembre 18, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Ben-Saunders.jpg
Hollywood
Reportan el deceso de Ben Saunders, primer ganador de ‘La Voz’; fue hallado sin vida en un lago
El músico había sido reportado como desaparecido.
Septiembre 18, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Michelle-Zepeda.jpg
Viral
ARRESTAN a Michelle Zepeda, conductora de N+ tras atropellar fatalmente a un motociclista
Varios testigos dijeron que habría intentado huir del lugar.
Septiembre 18, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
aylin mujica mauro menendez (1).jpg
Famosos
Sigue el calvario de Aylín Mujica para recuperar los restos de su hijo muerto hace dos meses
La actriz reveló que hará con sus cenizas cuando finalmente las tenga en su poder
Septiembre 18, 2026
 · 
Alejandro Flores