Aleks Syntek culpa al público de aventarle elotes; en redes le responden poniéndolo a cantar reggaeton con IA

Aleks Sytek no da un solo paso hacia atrás.

Sus convicciones son tan firmes que a pesar de los memes, bromas y críticas que provocó su show del 15 de septiembre en la Alcaldía Benito Juárez, él insiste en que tiene la razón, y que solo falta que pase un poco de tiempo para sus odiadores se den cuenta de que viven en el error.

A tres días del show, ahora Syntek se ha centrado en defender sus actitudes más virulentas, sobre todo cuando se dirigió a personas específicas del público con frases como: “Entre más me digas, menos canto” y “cállate, soy el maestro Syntek”.

“En mi pasado concierto había vándalos tirándole elotes y cervezas a mis fans de atrás y los de adelante no se percataron, no hay nada que me moleste más que violente abuelas y niños, mi ira fue justificada , si no entienden español , buscaré algún lugar donde si lo hablen”, publicó en sus historias de Instagram.

TE RECOMENDAMOS: ¿Dónde y con quién anda Gala Montes? Se fue a “curar el corazón”

¿Aleks Syntek hace reggaeton?

Entre las respuestas que ha generado en redes sociales el show de Aleks, existe una particularmente viral.

Se trata de un video-meme que retoma un viejo tutorial en el que el músico enseñó paso a paso cómo construye las melodías que convierte luego en base para sus canciones.

Es un video que está en su canal oficial de Youtube y fue grabado en 2010.

Ahora, con el escándalo de sus enfrentamiento, el material fue modificado en su audio para que parezca que Aleks Syntek compone reggateton.

Cada vez que Aleks le pone play a su consola, el video modificado hace que se escuche un beat de reggaeton.

Jajajajaja no mamar no puedo, este es el mejor vídeo de la historiaaaaaa jajaja me voy a reír 4 días seguidos jajaja saludones Aleks Syntek pic.twitter.com/cwMYfa1RMT — txiqui 🚲 (@thesmallestboy) September 20, 2018

Syntek, por su parte, volvió a insistir en el tema de los elotazos al repostear el video de un crítico de música que hace hincapié en que el error fue el tono con que dijo las cosas.

Mensajes de Aleks Instagram

Ahí, el cantautor sobre escribió un texto en rojo en el que culpó nuevamente a un grupo de vándalos de agredir a sus fans.

@raulbarrazamx El tio @alekssyntek.oficial apoyando el talento mexa 🇲🇽 se viene colab @Lahijadenadie 🔥 ♬ sonido original - Raúl Barraza

En otro video creado con Inteligencia Artificial, se puede ver a un Aleks Syntek virtual interactuando en dueto fenomenal con Gala Montes, que interpreta uno de sus éxitos del género urbano.