Raquel Bigorra puso esta cara al ser cuestionada si lanzó embrujo contra Daniel Bisogno

Durante meses ha perseguido a Raquel Bigorra el señalamiento de ser ella quien le habría realizado supuesta brujería a Daniel Bisogno para que estuviera enfermo.

La conductora cubana ha sido clara al respecto, y este 2025, nuevamente fue cuestionada al respecto. En esta ocasión, un reportero le preguntó si tiene miedo de que Alex Bisogno, hermano de Daniel, crea que fue ella quien le realizó el hechizo para afectar su salud.

"¿Tú crees que a mí me debería dar miedo? Después de todo lo que pasé y todo lo que pasó, ¿la del miedo soy yo?”, sostuvo Raquel Bigorra, con una cara que lo dijo todo.

Además, dijo que no tiene nada qué esconder, y la familia Bisogno lo sabe.

“No creo que lo piensen. Es familia que estuvo en mi casa, que conocen mis creencias. Y ustedes saben que las personas que profesan esa religión no pueden esconder sus protecciones”.

“Es familia que estuvo en mi casa y sabe perfectamente bien que yo no tengo nada, el que hace (eso) tiene que atender a sus cosas”, dijo Raquel Bigorra.

Alex Bisogno no descarta que haya brujería detrás del problema de salud de Daniel Bisogno

El hermano de Daniel ya dijo que el conductor ya no está enfermo, pues ya recibió su trasplante de hígado, pero hace unos meses no descartó la posibilidad de que todo el problema de salud se haya desatado por un trabajo de brujería.

“Caras vemos, corazones no sabemos”, dijo ante la prensa sin señalar a nadie.

Incluso mencionó a Niurka Marcos: “Traté de contactarla por información que a mí me llegó, que uno no sabe si es cierto o no es cierto, pero para qué le juegas. Le pedí a gente que yo conocía y le dije ‘si hay algo por ahí, échale la mano’ (...) Sabemos que Daniel tiene enemigos porque su trabajo es así".

“Lo que pasa es que la gente no entiende que es un personaje televisivo y que más allá de lo que diga en un programa de televisión, fuera de ahí es una persona totalmente diferente”, dijo Alex Bisogno sobre su hermano.

Quien sí hizo brujería, pero para ayudarlo, fue Niurka

En “Ventaneando”, Niurka Marcos confesó que ella trató de ayudar a Daniel, pero mediante la santería, religión que ella profesa.

“Sí hice muchísima brujería para que éste saliera... yo le di con todo... al santo todos los días, dale, dale... trabaja bebé. Dime tú, pide lo que sea... tú sabes”, dijo Niurka.