Juan Soler enfrenta con temor el ALZHEIMER que sufre su mamá: “no quiero despedirme a la distancia”

“Yo le hablaba y sí algo se iluminaba en su en sus ojos, entonces eso me conmueve”.

El argentino Juan Soler regresó a los foros de ‘Sale el Sol’ para conducir algunos segmentos del programa. Y como parte de una sección de preguntas y respuestas, el actor le confesó varios secretos e intimidades a su pareja, Paulina Mercado.

Particularmente, el también conductor se mostró vulnerable al compartir cómo enfrenta el Alzheimer su mamá, conocida como ‘Keky’, y quien radica en Argentina, pero también él ante el impacto y la distancia que los separa.

“Mamá es ejemplo, mamá es virtud, mamá es honestidad, mamá es trabajo, sacrificio, dedicación, legado maravilloso”, dijo Soler subrayando la admiración y el trabajo que le tiene.

Al referirse a la enfermedad que enfrenta, Juan explicó que, a pesar de que la memoria de su madre se ha visto afectada, la relación entre ambos trasciende cualquier diagnóstico.

“Ella hoy ya no tiene, no tiene la memoria activa por su enfermedad, pero no lo necesita. Cada vez que tengo la oportunidad de verla o hablar con ella, es como si me hablara de corridito y como si me reconociera, porque está en el corazón, está en el alma. Soy parte de ella, soy ese ese pedacito pequeñito que ella trajo al mundo, soy agradecimiento hacia un ser maravilloso”, manifestó.

El protagonista de ‘La mexicana y el güero’ también manifestó lo difícil que resulta la distancia.

“Duele mucho estar lejos, pero uno se va acostumbrando, los humanos a todos nos acostumbramos. Pero hoy saber que quizás no voy a volver a verla es muy duro, es parte de la vida y sólo nos queda aceptarla, no pelearte con el destino, con lo que te toca vivir porque fue una elección. Al fin y al cabo, yo elegí venir a México, a este país maravilloso al que amo profundamente. Entonces no reniego de eso, pero sí, el corazón se estruja cada vez que hablo de mamá, porque estar lejos es esa oportunidad que te da la vida de quizás tener que despedirte a la distancia y no me gustaría que pase eso, pero la así es la vida”.

Al tiempo, Paulina le planteó una reflexión a su pareja: “Sabemos que ya no se acuerda de muchas cosas, muchas veces te reconoce, otras no. Tenemos memoria en la cabeza, pero también tenemos memoria en el alma, qué es eso de Juan Soler que cuando tu mami te ve lo reconoce inmediatamente”.

A lo que Soler respondió: “¡Son muchas cosas!, porque sí hay muchas cosas que mi mamá todavía reconoce y mamá todavía identifica, pero creo que la más me conmueve es mi voz. Yo le hablo, ahora que tuve la oportunidad de estar con ellos, fui a pasar mi cumpleaños con ella, yo le hablaba y sí algo se iluminaba en su en sus ojos, entonces eso me conmueve”, concluyó.

