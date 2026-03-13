Suscríbete
Famosos

“Yo estoy seguro de ser hombre"; Kunno enfrenta cuestionamientos sobre su forma de vestir

Celinee Santos lo acusa, dentro de La Casa de los Famosos, de perseguirla para insultarla

Marzo 13, 2026 • 
Alejandro Flores
kunno.jpg

Kunno y Celinee se enfrentaron en los posicionamientos

Instagram

Kunno ha tenido un par de enfrentamientos dentro de La Casa de los Famosos para defender su identidad.

“La sexualidad no tiene nada que ver con la personalidad”, le gritó a El Divo hace dos semanas cuando se enfrentaron a gritos porque mutuamente se acusaron de manipuladores y aduladores.
El Divo le dijo que lo que pasa es que le tenía envidia pero Kunno le refutó: “Yo no vengo aquí a representar ninguna comunidad y nunca he hablado de mi sexualidad”.
Kunno ahora se enfrentó a Celinee Santos, con quien ha tenido varios pleitos dentro del reality show.
TE RECOMENDAMOS: Don Antero llama “vividor, cazafortunas” a Ángel Muñoz y dice que Ana Bárbara ya sabía “que es un bandolero”
Mientras que ella lo acusa de racista, él asegura que ella ha tenido comportamientos homofóbicos hacia él.
Durante el posicionamiento de este 13 de marzo, Kunno le reclamó:

“Cuestionaste la sexualidad de Stéfano cuando nos estábamos llevando, quierías saber si era bisexual, has cuestionado el estilo de El divo y en mi caso has mencionado que mejor me opere”.

Escándalos de La Casa de los Famosos 6, de Telemundo

Entérate de todo lo que hacen los famosos en el encierro

oriana casa de los famosos.jpg
Famosos
Oriana, fuera de control, ya ni respeta a La Jefa de La Casa de los Famosos Telemundo y recibe castigo exprés
La habitante del reality show tiene un fuerte y largo pleito con Laura Zapata
Marzo 11, 2026
 · 
Alejandro Flores
Famosos
Siguen sin saberse los nombres en LCDF: nominan a Sergio Sendel y a Jessica ¡pero ellos ni están en la casa!
Marzo 07, 2026
Famosos
La Jefa pone un alto a los habitantes que se agreden en La Casa de los Famosos de Telemundo
Febrero 28, 2026
Famosos
El pasado de Eduardo Antonio antes de ser el Divo de Placetas en La Casa de los Famosos
Febrero 25, 2026
Famosos
El nombre de Ángela Aguilar provoca insultos en La Casa de los Famosos: "¡Eres un adulador!”
Febrero 23, 2026
casa de los famosos.jpg
Famosos
“¿Cómo te llamas?” En La Casa de los Famosos Telemundo nominan sin saber sus nombres y parecía sketch cómico
Febrero 20, 2026
 · 
Alejandro Flores

La defensa de Celinee

Kunno insistió nuevamente en que, a diferencia de otros habitantes en otras versiones de La Casa de los Famosos, a él no le interesa “hablar en nombre de algún colectivo”.

“Lo que sí te voy a decir es que estoy seguro de ser hombre pero me encanta el estilo de mi madre y por eso lo llevo”, dijo en relación a su manera de vestir.

NO TE VAYAS SIN LEER: ¿Ángel Muñoz maltrata a hijos de Ana Bárbara? Niñeras confirman lo que dijo José Emilio Levy sobre CASTIGOS
Celinee negó las acusaciones de Kunno y aseguró que su pleito con Kunno no es por su sexualidad y su forma de vestir, sino porque se ha mostrado irrespetuoso con ella.

“Me acosas, aprovechas cualquier oportunidad en que estoy sola para molestarme”.

Kunno La casa de los famosos
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
sergio sendel graco sendel.jpg
Famosos
¿Quieres ver a Graco Sendel de bebé? Rescatamos una foto con su papá Sergio Sendel y su mamá
Marzo 12, 2026
 · 
Alejandro Flores
ana barbara angel muñoz adri toval.jpg
Famosos
Adri Toval manda advertencia a Ana Bárbara tras exhibir audios privados con Ángel Muñoz: “Quiere tu dinero”
Marzo 12, 2026
 · 
Alejandro Flores
angel-ana-barbara-hijos.jpg
Famosos
¿Ángel Muñoz maltrata a hijos de Ana Bárbara? Niñeras confirman lo que dijo José Emilio Levy sobre CASTIGOS
Marzo 12, 2026
 · 
TVyNovelas
angel-ana-barbara.jpg
Famosos
Tras acusación de infidelidad, marido de Ana Bárbara es señalado por supuesto maltrato verbal y castigos
Marzo 12, 2026
 · 
TVyNovelas
Claudia-Lizaldi-Billy-Rovzar.jpg
Famosos
Claudia Lizaldi le reclamó a Sara Maldonado por decir que NO LA CONOCÍA tras su romance con Billy Rovzar…y terminó humillada
La presentadora contó cuando Sara comenzó un noviazgo con Billy tras haber cortado con ella.
Marzo 12, 2026
 · 
TVyNovelas
Fausto-Casanova.jpg
Famosos
Actor de ‘La Rosa de Guadalupe’ enfrenta por segunda vez un AGRESIVO cáncer. “Sólo quiero ver crecer a mi hija”
Fausto Casanova pide ayuda económica para continuar con su tratamiento oncológico.
Marzo 12, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
patymanterola-matrimonio-.jpg
Famosos
Patricia Manterola celebra 15 años de pasión encendida con su marido Forrest Kolb con nuevo tema “Tú y yo”
La cantante celebra su historia de amor con “Tú y yo”, un tema íntimo que habla de pasión, compromiso y elección diaria.
Marzo 12, 2026
 · 
Nayib Canaán
Gaby-Ramírez-Mauricio-Mancera.jpg
Famosos
¿ROMANCE a la vista entre Gaby Ramírez y Mauricio Mancera? Química y cercanía intensifican los rumores
Mauricio dio declaraciones en las que confiesa si tiene planes románticos con su compañera.
Marzo 12, 2026
 · 
Ericka Rodríguez