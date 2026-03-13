“Yo estoy seguro de ser hombre"; Kunno enfrenta cuestionamientos sobre su forma de vestir

Kunno ha tenido un par de enfrentamientos dentro de La Casa de los Famosos para defender su identidad.

“La sexualidad no tiene nada que ver con la personalidad”, le gritó a El Divo hace dos semanas cuando se enfrentaron a gritos porque mutuamente se acusaron de manipuladores y aduladores.

El Divo le dijo que lo que pasa es que le tenía envidia pero Kunno le refutó: “Yo no vengo aquí a representar ninguna comunidad y nunca he hablado de mi sexualidad”.

Kunno ahora se enfrentó a Celinee Santos, con quien ha tenido varios pleitos dentro del reality show.

Mientras que ella lo acusa de racista, él asegura que ella ha tenido comportamientos homofóbicos hacia él.

Durante el posicionamiento de este 13 de marzo, Kunno le reclamó:

“Cuestionaste la sexualidad de Stéfano cuando nos estábamos llevando, quierías saber si era bisexual, has cuestionado el estilo de El divo y en mi caso has mencionado que mejor me opere”.

La defensa de Celinee

Kunno insistió nuevamente en que, a diferencia de otros habitantes en otras versiones de La Casa de los Famosos, a él no le interesa “hablar en nombre de algún colectivo”.

“Lo que sí te voy a decir es que estoy seguro de ser hombre pero me encanta el estilo de mi madre y por eso lo llevo”, dijo en relación a su manera de vestir.

Celinee negó las acusaciones de Kunno y aseguró que su pleito con Kunno no es por su sexualidad y su forma de vestir, sino porque se ha mostrado irrespetuoso con ella.