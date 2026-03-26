Kika Edgar cancela conciertos y llega al hospital de EMERGENCIA en Sonora; ¿qué le pasó?

“Lamentamos profundamente los inconvenientes que esta situación pueda ocasionar”.

La cantante y actriz Kika Edgar canceló dos presentaciones que tenía programadas en México, luego de ser hospitalizada de emergencia, así lo informó su equipo de trabajo a través de un comunicado oficial.

De acuerdo al documento, Edgar tuvo que ser sometida a una intervención quirúrgica de urgencia tras presentar un cuadro de apendicitis.

La intérprete llegó lista para ofrecer su how en Cananea, Sonora, sin embargo, al llegar a Hermosillo comenzó a presentar un malestar significativo, por lo que fue trasladada de inmediato a una clínica, donde actualmente permanece hospitalizada y bajo atención médica especializada.

Al mismo tiempo, el equipo de Edgar confirmó que quedó cancelado también su concierto del 27 de marzo en ‘Despecho Puebla’.

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La reemplazan en los conciertos…

Ente la cancelación, la producción informó que la cantante Myriam Montemayor será quien se presente en los shows programados tanto en Cananea como en Puebla, en sustitución de Kika Edgar.

En el mensaje, el equipo de la artista lamentó los inconvenientes que esta situación pueda ocasionar al público y agradeció la comprensión de sus seguidores mientras se prioriza la recuperación de la intérprete.

“Lamentamos profundamente los inconvenientes que esta situación pueda ocasionar y, sobre todo, la imposibilidad de Kika para poder encontrarse con su público como estaba previsto”, señala el comunicado.

Finalmente, el equipo reiteró que en este momento lo más importante es la salud y pronta recuperación de la cantante.

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El mensaje de Kika

Tan sólo unas horas después, la estrella salió a contar lo que le ocurrió y dijo estar en deuda ante los shows cancelados.

“Estoy muy bien. Muchísimas gracias por sus mensajitos. La verdad es que estoy encontrando una comunidad tan bonita y tan llena de amor, de cariño y de solidaridad. El día de hoy ya estoy muy bien, me han atendido increíble. Tuve un cuadro de apendicitis y tuve que tener una cirugía de emergencia… tenemos que tratar la salud, pero Cananea te la debo, Puebla, te la debo también, tuve que cancelar estas presentaciones por cuestiones lógicas, pero espero que muy pronto te pueda volver a ver y volver a estar contigo para cantar y devolverte todo este cariño y amor. Te mando muchos besos, gracias y nos vemos pronto”, concluyó.