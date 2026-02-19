Karely Ruiz y Niurka protagonizan incendiaria PELEA: “Estas toda cosida, pendej*”

“Cosita, apenas está empezando a vivir. Usaste el recurso que usan las personas mediocres, sin creatividad, o sea pa’ empezar... decirme vieja”.

Tremenda pelea es la que están protagonizando la icónica vedette cubana, Niurka Marcos, y la modelo de OnlyFans, Karely Ruiz, esto luego de la supuesta actitud de la creadora de contenido.

El pleito se desató luego de que Karely visitó Ciudad del Carmen con una aparente mala disposición para interactuar con sus seguidores. Algunos de ellos indicaron que no los quiso saludar.

Además, lamentaron que tampoco terminó su recorrido en el carnaval, lo que le valió decenas de abucheos, malos comentarios y señalamientos de poco profesionalismo.

Tras sus acciones, la prensa le preguntó su opinión a la cubana, Niurka, quien también formaba parte del mismo carnaval, y sin reservas, la bailarina soltó un “tragas gracias al público”.

“Cosita, apenas está empezando a vivir. Usaste el recurso que usan las personas mediocres, sin creatividad, o sea pa’ empezar... decirme vieja, bueno, dime algo que no sepa y que mínimo no promocione, pendej*. Yo todos los días presumo que estoy vieja, porque además soy vieja, pero más vieja que tú. Chécate éste rostro tan divino con 58 años y un pequeño detalle... pequeñito, mi querida Karely, natural... natural, tú estás toda cosida pendej*”, dijo Niurka.

De inmediato llegó la respuesta de la modelo regia, quien le mandó decir a Marcos que ya era momento de que se jubilara, burlándose de su edad, así como de su trayectoria.De nuevo, Niurka habló fuerte de la modelo de contenido para adultos en sus historias de Instagram:NO TE VAYAS SIN LEER:Y continuó con su reclamo a la joven influencer. “Ahora mi querida Karely, hablemos en serio, lo profesional. Tú no tienes ningún talento, mija, tú usas un recurso... no es talento, eso no es talento, eso es un recurso: tu cuerpo, es lo que tú tienes, no tienes más porque ni piensas”.

Los comentarios de la cubana han causado revuelo y una opinión divida, en donde usuarios la han apoyado, pero también criticado.

