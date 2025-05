Karely Ruiz aclaró molesta una alarmante polémica sobre Lupita TikTok: ‘Yo no me aprovecho’

A pesar de que Karely Ruiz se esfuerza por acallar las críticas de sus haters con obras de caridad y hasta regalos de “arreglitos estéticos” para sus fans , la llamada “funa” en contra de la influencer se mantiene imparable: primero comenzaron a criticarla por su cuerpo postparto y ahora la acusaron de “colgarse” de la fama de Lupita TikTok.

Para la creadora de contenido para adultos, la situación por la que está atravesando Lupita TikTok en este momento es muy dura y, por lo tanto, los internautas deberían pensarlo dos veces antes de lanzar burlas y comentarios fuera de lugar sobre su amistad... ¡entérate!

TE PUEDE INTERESAR:

¿Karely Ruiz se aprovecha de la popularidad de Lupita TikTok?

En un video en vivo donde Karely Ruiz contestó a varias preguntas de sus seguidores, la creadora de contenido negó de forma terminante que su relación con Lupita TikTok esté basada en el interés como algunas personas especularon.

“Me da coraje porque yo siempre soy la mala (…) yo no me aprovecho de nadie, jamás me he querido aprovechar de Lupita, la de los seguidores soy yo. (…) Siempre he estado al pendiente de ella, le dije que si le mandaba dinero y me dijo que no necesitaban”, expresó Karely.

Para la influencer regia, ella se siente responsable en cierta manera de Karely Yamileth, la hija recién nacida de Lupita , y siempre ha estado en contacto con ella; sin embargo, sostuvo que no siempre tiene que informar de todo lo que hace:

“Yo he estado ahí, nada más que no lo subo, no tengo por qué andar subiendo las conversaciones que tengo con su gente (de Lupita TikTok) para que digan”, se defendió.

¿Qué se sabe del bautizo de la bebé de Lupita TikTok?

Hace apenas unas horas Ricardo Medellín, el esposo de Lupita TikTok, apareció en sus historias de Instagram este viernes 09 de mayo con la publicación de una fotografía en la que confirmó que su hija, Karely Yamileth, ya fue bautizada en el hospital.