La verdad detrás de Karen Sentíes, la villana de “Muchachitas” que dejó la fama por amor a un estadounidense

La actriz vive hoy felizmente casada y orgullosa de sus hijos

Febrero 19, 2026 
Alejandro Flores
karen sentíes.jpg

Karen fue estrella de telenovelas en los 90

Hemeroteca TVyNovelas

Los personajes de Karen Sentíes tenían siempre un rasgo de maldad, o por lo menos, indolencia.

Su primera actuación en una telenovela fue en “Quinceañera”, cuando ni siquiera había estudiado actuación. Con naturalidad y un talento nato, interpreto a Teresa, la rival de Adela Noriega, ya que pelea por el amor de Sergio.
Después de esa telenovela, Karen decidió buscar una formación actoral a fondo y entró a estudiar teatro.

Su carrera parecía entonces llevar la velocidad de un tren sin control: compartió pantalla con la legendario Carmen Montejo en “Mágica juventud” y luego fue la villana de “Muchachitas”, en donde fue la cómplice perfecta de Alejandro Camacho.

Pero en 1999 decidió cambiar su vida. Y cambiarla de manera radical; conoció el hombre ideal, se enamoró y decidió ser madre.

“No me preocupa si por ser madre se me termina la carrera de actriz”, le declaró a TVyNovelas en aquel año. Y así fue.

La nueva vida de Karen Sentíes

En las páginas de nuestra revista quedó el registro de la entrevista en la que Karen Sentíes le dio vuelta a su vida.

“Mi vida ha tomado un rumbo interesante pero también el matrimonio me significó un paso muy importante”, le dijo la actriz a TVyNovelas.

Karen dijo en aquel año que teniendo muchos atributos físicos, le fue difícil encontrar al hombre exacto con el que quisiera vivir por toda la vida.

“Me costó mucho trabajo encontrar una relación que me convenciera para llegar al altar”.

Al momento de aquella entrevista llevaba 10 meses de casada con un norteamericano del que se enamoró y que es el hombre de su vida por el que cambió hasta su país de residencia. ¿Su nombre? Scott, simplemente Scott, que es como siempre lo ha llamado y con el que hoy, 27 años después, sigue casada.
En cuanto se casó, se produjeron muchos cambios en su personalidad, los cuales ella misma explicó en la entrevista en nuestras páginas.

“Como Scott trabaja de 9 a 5 de la tarde, yo me quedaba mucho tiempo sola; para mí fue algo difícil de llevar pero me ayudó a estar conmigo misma y madurar; a veces es difícil aceptar tus errores pero me encontré que antes era una mujer soberbia y desquiciada que me desesperaba por todo y me peleaba con la gente por lo que fuera pues me enojaba con facilidad ahora tengo más control sobre mí misma me he vuelto menos explosiva antes todos me criticaban por ser sangrona conflictiva e impuntual en mis llamados ahora hasta he logrado cambiar eso”.

Actualmente, Karen Sentíes es, a juzgar por su publicaciones en Instagram, una mujer felizmente casada y una madre orgiullosa.
Actualmente, Karen Sentíes es, a juzgar por su publicaciones en Instagram, una mujer felizmente casada y una madre orgiullosa.

Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
