Hijo de Paquita la del Barrio pone a la venta ‘CASA PAQUITA’, el emblemático bar de la colonia Guerrero

Luego de cumplirse un año de la muerte de Paquita la del Barrio, una noticia a su alrededor ha impactado a sus seguidores, pues se dio a conocer que su familia ha puesto a la venta ‘Casa Paquita’.

El hijo mayor de la artista tomó la determinación que ha generado debate en torno a su legado.

El popular cantabar, catalogado como un inmueble histórico, y que fue escenario de presentaciones en vivo de Paquita, enfrenta la posibilidad de dejar de formar parte de la masa hereditaria debido a los altos costos de mantenerlo. Sumado a ello, está la dificultad de gestionarlo, ya que ningún familiar reside en la Ciudad de México.

Miguel Gerardo, primogénito de la intérprete de ‘Rata de dos patas’ y heredero de la propiedad, está vendiendo ‘Casa Paquita’, así lo confirmó el exmanager de la artista, Paquito Torres, al programa ‘Ventaneando’.

Torres indico que la familia ya no vive en la ciudad y que “para echar a andar un negocio, tienes que tener gente de mucha confianza, tú mismo tienes que estar ahí y (para Miguel) sería difícil; a lo mejor (si lo convirtiera en) un museo, no sería redituable, realmente la manutención es muy costosa”.

Asimismo, Marta Elena Martínez Viveros, una de las hijas menores de la cantante, indicó que tiene la esperanza de que el recinto continúe dentro del núcleo familiar. “Me gustaría que se quedara en la familia”, expresó, aunque reconoció que la decisión final no depende de ella.

Recientemente se develó en un parque de la ciudad, una placa que lleva el nombre de Paquita, esto puso de nueva cuenta sobre la mesa la discusión sobre el patrimonio de la artista.

Los herederos de Paquita

Francisca Viveros Barradas, nombre real de la cantante, fue madre de cinco hijos: dos que procreó con Miguel Gerardo Martínez, Iván Miguel y Javier, nacidos en 1968 y 1969 respectivamente. Y tres más junto a Alfonso Martínez. En la actualidad sobreviven Miguel, Javier y Martha Elena, quienes se han mantenido alejados del ojo público.

Las causas de su muerte

La intérprete de ‘Cheque en blanco’ perdió la vida en su casa de Veracruz, su tierra natal. Era cuidada por su hermana Viola y al momento de su muerte se supo que simplemente se quedó dormida y sin experimentar dolor.