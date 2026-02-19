Suscríbete
Famosos

Eugenia Cauduro despide a su mamá con profundo dolor; superó el año de vida que le pronosticaban

Doña Silvia Rodríguez murió a los 81 años.

Febrero 19, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Mamá-Eugenia-Cauduro.jpg

La señora Silvia Rodríguez, mamá de Eugenia Cauduro, murió a los 81 años.

Instagram

“Es grande por su actitud, por la guerrera incansable que ha sido durante todo este tiempo sin rendirse”.

La actriz Eugenia Cauduro enfrenta uno de los momentos más complicados y dolorosos ante el deceso de su mamá, doña Silvia Rodriguez, quien enfrentaba una dura batalla contra el cáncer desde hacía varios años.

La noticia fue confirmada en el programa ‘Hoy’ por la periodista Martha Figueroa, quien anunció que la señora Rodríguez perdió la vida a los 81 años, la noche del 17 de febrero pasado.

“A nuestra compañera Eugenia Cauduro le queremos enviar nuestro pésame y un abrazo grande porque anoche falleció su mamá, la señora Silvia Rodríguez, tras una lucha contra el cáncer.

TE RECOMENDAMOS: Querida actriz de doblaje y voz de ‘Chip y Dale al rescate’ FALLECE a los 107 años

“Abrazamos fuerte a Eugenia y a toda su familia. Que descanse en paz, doña Silvia Rodríguez”, concluyó.

La actriz de ‘Hermanas, un amor compartido’ siempre se ha manejado con discreción ante su vida privada, sin embargo, en 2024, compartió que su madre estaba luchando contra el cáncer.

“Le daban 1 año de vida, ya pasaron 11 y acaba de cumplir mi mamá 80 años rodeada de muchas de sus amigas y familia. Me siento agradecida con Dios, con sus increíbles médicos y su gran actitud que, definitivamente, ha sido la clave para dar la batalla y seguir hoy entre nosotros”, dijo Eugenia.

LEE MÁS: Finalista de “La Voz México” muere a los 27 años: sucumbió ante la depresión

Y añadió que “ella es grande y no me refiero a su edad que, por cierto, su corazón es el de una mujer de 30. Es grande por su actitud, por la guerrera incansable que ha sido durante todo este tiempo sin rendirse. Esta ha sido la enseñanza más valiosa que he aprendido de mi mamá. Cómo también saber decir hasta dónde ya no… le pido a Dios que lo que le dé de vida sea con la calidad que se merece y hasta el final verla sonreír como siempre lo ha hecho. Te amo ma”, concluyó.

Descanse en paz.

Eugenia Cauduro
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
