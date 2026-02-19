DEPORTAN a bebé de dos meses con bronquitis a México tras pasar semanas en un centro de detención

Un bebé de dos meses, identificado como Juan Nicolás, y quien sufría de bronquitis, fue deportado a México luego de pasar tres semanas en un centro de detención de inmigrantes en Dilley, Texas.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) deportó al bebé, a su hermana de 16 meses y a sus padres “con sólo el dinero que tenían en su comisaría, un total de 190 dólares”, el equivalente a cerca de 3 mil 400 pesos.

Juan Nicolás fue trasladado al hospital el pasado lunes 16 de febrero tras enfermar, sin embargo fue dado de alta esa misma noche, pese a que en ocasiones parecía que no estaba consciente.

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijo a People en español que un niño fue llevado a un hospital en Pearsall, Texas, “para una evaluación precautoria tras mostrar síntomas de una infección respiratoria”. El organismo afirmó que el menor estaba estable, alerta y receptivo, por lo que no fue admitido.

El DHS también mencionó que mantiene una política de proporcionar atención médica integral desde el momento en que un extranjero entra bajo custodia de ICE.

En una actualización de Univision se publicó sobre la deportación de la familia a México. La familia del bebé habría utilizado el dinero de la comisaría para reservar un hotel y planeaban conseguir atención médica para Juan Nicolás lo antes posible.