Mario Bezares narra que se salvó de una redada en Estados Unidos, por 30 minutos

Mayito y Brenda aseguran que atraviesan por una crisis desde la época de la pandemia por falta de shows en vivo

Febrero 19, 2026 • 
Alejandro Flores
mario bezares (1).jpg

Mayito revela crisis de shows

ViX

Mario Bezares atraviesa por una crisis económica desde hace cinco años, la cual ha sorteada gracias a sus participaciones en realities shows como “La Casa de los Famosos”.

El comediante y conductor le contó a Lupillo Rivera que desde la pandemia por Covid, hace ya cinco años, el trabajo de presentaciones y shows en vivo fue cada vez más esporádico.
“Antes salíamos tres o cuatro veces al mes, seguro. Ahora no”.
Mario y Lupillo coinciden ahora en el reality show "¿Apostarías por mí?”, en el que compiten por ganar 300 mil dólares.
En una conversación nocturna este miércoles, Mayito explicó la difícil situación por la que atraviesa y que se torna aún más problemática por la política migratoria del actual gobierno estadounidense de Donald Trump.

“Estados Unidos está catastrófico; yo he parado cuatro giras porque la gente no sale”, contó Mayito.

El día que casi cae en una redada en Texas

Detalló que sus giras que eran a veces de un mes, 15 días o 3 semanas, han tenido que suspenderse durante los últimos dos años.

“Un día estábamos en Austin (Texas) y nos íbamos a presentar ya pero media hora antes me llamaron y me dijeron: no salgas de tu hotel”.

Mayito cuenta que en el salón donde iba a ser el show, llegó el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos) para hacer una redada masiva.

Mayito trató de insistir pues no entendía por qué no podía salir del hotel, si él tiene pasaporte y visa de trabajo.

“Me dijeron: no salgas, les vale, te suben y luego averiguan: yo creo que ya allá te dicen nos equivocamos”.

Mayito y Lupillo ven, además, que la situación no mejorará, no sólo por el aspecto político, también porque viene el Mundial de Futbol, el cual acaparará la atención de la gente.

Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
