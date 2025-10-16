Suscríbete
Famosos

Karely Ruiz: así cambió su cuerpo en 4 meses para pelear contra Karina García en el stream fighters

Las influencers mexicana y colombiana serán la pelea estelar en la función de box que se realizará en Colombia

October 15, 2025 • 
Alejandro Flores
karely ruiz (1).jpg

Karely Ruiz y Karina García se enfrentarán este sábado 18 de octubre

Instagram

Karely Ruiz llegó a Bogotá, Colombia, el primero día de octubre y de inmediato comenzó a entrenar.

“Tenemos que adaptarnos a la altura”, le dijo su entrenador Ronny, conocido por haber hecho de Alana Flores una de las influencers convertidas en boxeadoras más exitosas.
Ronny fue el que preparó a Alana para derrotar a Gala Montes en el Supernova Strickers.
Ahora prepara a Karely Ruiz, influencer de 22 años que se hizo popular a partir de su contenido en páginas para adultos.
Ruiz anunció en 2024 que estaba embarazada y su hija Miranda nació en febrero del siguiente año. Fue un proceso que mostró en sus redes sociales igual que ahora ha mostrado las diferentes etapas de entrenamiento para convertirse en boxeadora y que comenzó en julio.

“Se gane o se pierda me quedaré con la experiencia, pero vamos con todo, y gracias por ser parte de este proceso”, escribió Karely en una publicación en la que mostró su primer entrenamiento.

Bajo la disciplina de Ronny, la transformación de Karely es evidente. En algunas de las fotos publicadas en su cuenta de Instagram en sus últimas semanas de entrenamiento se nota el cambio producido por el entrenamiento al que se ha sometido.

karely ruiz.jpg

Después y antes del entrenamiento

Instagram

El día comienza para Karely con una sesión de correr en el parque, lo cual ha sido especialmente complicada en Bogotá, ciudad que está a 2,500 metros del nivel del mar.

Luego se somete a dos horas de gimnasio y por la tarde hace sesiones de boxeo, a veces con sparring, a veces con su coach.

“De la corrida al ring. Así se forja una peleadora, paso a paso. Octubre 18 se demuestra”, publicó apenas este 15 de octubre.

karelyruiz.png

Karely entrena desde julio

Instagram

¿Qué es el stream fighter, el evento donde peleará Karely Ruiz?

Stream Fighter fue creador por WestCol y se inserta en la moda de organizar espectaculares peleas de box en las que celebridades y famosos se convierten en boxeadores amateurs para dar funciones de box de tres rounds.

En el caso de este sábado 18, la función estelar es la de Karely contra Karina.

“Ellos no vinieron a hablar… vinieron a pelear. 6 combates. 12 peleadores. Orgullo, historia y fuego sobre el ring”, dice el el lema oficial del evento”

Karely Ruiz
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
