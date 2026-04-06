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Juego de voces: Raúl Roma hace tremenda revelación sobre su salud entre lágrimas con su hermano José Luis

El cantante cantó “Gracias un millón” para agradecer el apoyo que ha recibido siempre de su hermano

Abril 05, 2026 • 
Alejandro Flores
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El momento exacto en el que revela sus problemas de salud

ViX

Raúl Roma le cantó “Gracias un millón” a su hermano José Luis y al final hizo una tremenda revelación sobre su estado de salud.

La tercera semana de “Juego de voces: Hermanos y rivales” tuvo un momento emotivo cuando los hermanos participaron en el segmento “Te la dedico”.
La dinámica de esta parte del programa es que los hermanos se canten mutuamente alguna canción cuya letra tenga un especial significado en su vida.
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Así que Raúl eligió “Gracias un millón”, compuesta por ellos mismos y que es un alegoría acerca de lo importante que es ser agradecidos e incondicionales cuando se ama a una persona, no necesariamente en un sentido romántico.

La revelación de Raúl Roma sobre sus dos infartos

La canción generó lágrimas en José Luis, lo cual parecía natural debido a la historia en común que se conoce de los hermanos Roma: pasaron años de penurias económicas antes de triunfar en la música.

Pero después de su interpretación, Raúl miró a los ojos a José Luis e hizo una dedicatoria revelador y desgarradora.

“Te agradezco que estés conmigo sobre todo en los momentos más difíciles cuando prácticamente mi vida... pues ha estado colgando de un hilo, tú sabes: los dos últimos infartos que he pasado y yo he despertado y estaba ahí. Te pido que siempre estés en mi mano”.
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Angélica Vale le agradeció por compartir ese momento con el público de Juego de voces y mostró su admiración.

“Sé que tengo que ser más responsable con mi salud... pero sí, las dos veces, cuando despierto, mi hermano está ahí”.

José Luis Roma Raúl Roma Juego de Voces
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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