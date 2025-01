¿Qué dice la denuncia de Maribel Guardia contra su exnuera Imelda Garza Tuñón?

El nieto de Maribel Guardia quedó bajo resguardo de la Fiscalía de la CDMX.

Han sido horas tensas en la familia de Maribel Guardia e Imelda Garza Tuñón, luego de que la actriz denunció a la joven por presuntas conductas inapropiadas que afectarían a su nieto, hijo del fallecido Julián Figueroa.

“No tengo afán de lastimar su imagen. Solo quiero cuidar la seguridad de mi nieto”, dice el único comunicado que Maribel Guardia en sus redes sociales.

Y es que la actriz acusa a Imelda Garza Tuñón de excederse en el consumo del alcohol y descuidar a su hijo. En la denuncia de Maribel Guardia contra Imelda, se le acusa de esta forma:

“Sale sola todos los fines de semana y eventualmente entre semana. Tengo conocimiento que va a diversos lugares de entretenimiento como lo son bares o antros y no regresa en uno o dos días, sin saber su paradero ni con qué clase de personas se relacione... Regresa al domiclio en estado evidente de ebriedad”, dice la denuncia de hechos, donde también se le señala por presunto consumo de drogas.

Maribel Guardia también dejó información ante las autoridades sobre la ayuda mensual de 22,000 pesos que le brinda a Imelda sin obligación alguna, para sus gastos personales, pues ella no trabaja ni estudia.

Sin embargo, cuando Maribel quiso hablar con Imelda, “empezó a insultarme haciéndome saber que si le quitaba el apoyo y me metía con su vida se llevaría a mi nieto y no lo volvería a ver, y yo y mi cónyuge, así como todo el personal de servicio, lo pagaríamos muy caro, porque ella conoce gente que podría hacernos mucho daño y que su papá, siendo militar, es una persona de cuidado”.

Metió “a dos tipos” a su casa

También denunció que Imelda ingresó a su domicilio a un par de hombres con quienes pasó la noche. Maribel Guardia describió que su nieto entró a la habitación a ver a su mamá pero la vio con “dos tipos dormidos, mostrando sus dorsos descubiertos en la cama, por lo que sólo cerró la puerta y se retiró".

“Constantemente se olvida del menor en fiestas o reuniones en el que su grado de intoxicación es tal, que pierde el conocimiento y el menor se queda durmiendo en casa de gente extraña”, dice también la denuncia, difundida por el periódico Reforma.

Imelda Garza contraataca: “Le voy a poner una orden de restricción a Maribel Guardia y a su esposo”

Por su parte, Imelda Garza le envió un mensaje a Maribel Guardia afuera de la Fiscalía: “Que no me quite a mi hijo, no es justo. No hagas esto. Ya tuviste a tu hijo, dame mi oportunidad de criar a mi hijo, déjame en paz”.

A decir de Imelda, “Ya se van a cumplir dos años del fallecimiento de Julián, y por más que yo quiera, no va a volver. No tenemos por qué estar en esa casa. Necesito estar en otra casa para poder crecer, para poder educar a mi hijo como yo quiera educarlo”.

Imelda comentó que estuvo con su hijo todo el mes de diciembre, tiempo en el que Maribel y su marido se fueron a Miami... “Ni siquiera nos avisaron que se iban a ir y me pasé todo el mes con mi hijo. En ningún momento me vio drogada, ni me vio borracha, nada de eso”.

“Es una injusticia, justamente cuando nos estamos saliendo de su casa es cuando empiezan a poner estas cosas- ¿Por qué si pensaba así no lo declaró antes? ¿Por qué no metió la denuncia antes si tanto daño le estaba haciendo? ¿Por qué no está parada aquí afuera? El niño tiene todo el día sin comer y ella no ha dado la cara”.

Además, Imelda declaró que los únicos hombres que entran a su casa son sus amigos gays, y cuestionó: “Si (Maribel) tanto amor le tiene, ¿por qué no vino (a la Fiscalía)? El niño está enojado con ella y no la quiere ver”.