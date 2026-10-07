José Manuel Figueroa ARREMETE: Imelda igual que Ninel “tiran la piedra, pero no quieren que alguien responda”

“Está loca, está borracha, está drogada, está mal, está equivocada, su peor enemigo es su boca”.

Jose Manuel Figueroa volvió a pronunciarse con respecto al conflicto que se ha dado los últimos días entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón y tomó partido del lado de la expareja de su padre.

Y particularmente lanzó fuertes críticas en contra de su excuñada por solicitar medidas de protección en contra de la costarricense. “Esta loca”, dijo José Manuel.

En una charla con los medios de comunicación, el intérprete de ‘Expulsado del Paraíso’ fue contundente al referirse a la solicitud presentada por Imelda para limitar las declaraciones de Maribel, Marco Chacón y su abogado. Figueroa cuestionó la medida y defendió el derecho de la actriz a hablar sobre el conflicto.

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“Está en todo su derecho Maribel y si Imelda… hizo todo eso pues que vaya a la cárcel, pero también me pongo a pensar en el niño, en todo el daño psicológico que le está haciendo está mujer a su hijo, de todas las dudas que está formando de su padre, si ella lo mató o no lo mató... si fue vi*lado o no fue vi*olado”, señaló Figueroa.

Al tiempo, agregó: “Tengo el derecho de defenderme... ella es igual que Ninel, tiran la piedra, tiran el ching*dazo, pero no quieren que alguien responda, oye pérame, ¿cómo? No, está loca, está borracha, está drogada, está mal, está equivocada, su peor enemigo es su boca”.

Las declaraciones hacen referencia su expareja, ‘El Bombón Asesino’, quien reveló en su docuserie ‘Ninel conde: Sin Filtro’ pasajes de su vida al lado del hijo de Joan Sebastian. Ninel evocó particularmente la supuesta violencia que enfrentó mientras estuvieron juntos, pero cuando José Manuel quiso aclarar sus dichos, Conde manifestó que emprendería acciones legales para que no pudiera hablar de ella.

En la misma línea, Imelda recientemente declaró que le proporcionó medicamento psiquiátrico a su exmarido, pero al considerarse un delito e interponer una demanda, a Maribel su exnuera le interpuso medidas cautelares.

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Finalmente, José Manuel Figueroa continúa con el proceso legal que emprendió en contra de Imelda Tuñón, pues la joven madre también dijo sin pruebas que el cantante había abusado de su hermano Julián cuando era niño.