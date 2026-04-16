Reyli Barba deja a todos sorprendidos, cuenta cómo está Ana Bárbara y jura que “Ángel HA CUIDADO BIEN a mi hijo”

“Yo les agradezco el respeto con el que tratan esto porque es un menor de edad y les agradezco que sean respetuosos con la familia”.

Reyli Barba volvió a la vida pública, y tras anunciar su sobriedad, retomar el contacto con sus hijos y gritar a los cuatro vientos que se va a casar, también dio declaraciones que dejaron a todos con la boca abierta.

El cantante fue cuestionado por la prensa sobre la polémica que envuelve a Ana Bárbara, colega y madre de su hijo Jerónimo, y había mucha expectativa por los dichos de José Emilio Levy, hermano del menor, y de las nanas de ambos, que indicaron maltratos por parte del esposo de la intérprete, Ángel Muñoz hacia los jóvenes.

El intérprete de ‘Amor del bueno’ fue captado en el aeropuerto con su hijo Jerónimo, quien después de pasar unos días con él en México, regresaría a Los Ángeles junto a ‘La Reina Grupera’.

“Ahorita sólo vengo a dejar a Jero y después viajaré… voy pronto a Los Ángeles. Vamos a pasar el verano juntos”, declaró a ‘El Gordo y La Flaca’.

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Y aunque intentó desviar la conversación en repetidas ocasiones y contar que tendrá una presentación en mayo próximo, fue cuestionado por el estado anímico de Ana Bárbara, en medio del escándalo por la presunta infidelidad de su marido.

“Está muy bien, nombre, está super bien. Es una gran artista, es una gran mujer. Ha pasado por cosas difíciles y pasará por ésta”, dijo.

Al famoso le preguntaron por su relación con Ángel Muñoz, quien ha sido tachado de “manipulador” y “mala persona” por José Emilio Levy, mientras que las nanas de los hijos de Ana Bárbara lo acusaron de “intimidación” y “acoso”.

Y ante todos los pronósticos, dijo que “yo me llevo bien con Ángel. Ángel ha cuidado bien a mi hijo. Hay muchas habladas, pero pido que esto sí se lo pregunten a ellos porque es muy personal”, expresó.

Por la insistencia de los medios de comunicación, Reyli optó por limitar sus declaraciones, puntualizando que “proteger” a la familia siempre sería lo más importante.

“Ana… La familia siempre será protegida y la familia es para la eternidad, la genética no olvida. Tenemos un hijo maravilloso. Yo les agradezco el respeto con el que tratan esto porque es un menor de edad y les agradezco que sean respetuosos con la familia, en verdad, lo valoro mucho”, sentenció.

¿Ángel Muñoz maltrata a hijos de Ana Bárbara?

Katty y Martha, niñeras de los hijos de Ana Bárbara durante más de 18 años acusaron a Ángel Muñoz de “hostigamiento”, además de confirmar que renunciaron a su trabajo ante los maltratos de la pareja de la cantante contra los hijos de ella.

“Incluyendo la instalación de cámaras en sus habitaciones y episodios de maltrato verbal, insultos y castigos. Al negarnos a participar, mentir o permanecer en silencio, presentamos nuestra renuncia, lo que provocó ira, hostigamiento e intimidación por parte del Sr. Muñoz”.

Por si fuera poco, las niñeras relataron un episodio en el que, el 20 de diciembre de 2025, fueron agredidas por el hijo menor de Ana Bárbara, que tuvo con Reyli Barba, afuera de un restaurante. “La policía llegó de inmediato y el informe oficial confirma que nosotras no iniciamos la agresión, como falsamente se ha declarado”.

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Las acusaciones de presunto maltrato contra hijos de Ana Bárbara, por parte de Ángel Muñoz, ya existían: José Emilio Fernández Levy lo había dicho.

Hace varios meses, el hijo de la fallecida Mariana Levy, que fue criado por Ana Bárbara, dijo en entrevista con Inés Moreno: “Sí hay cosas donde se prueba el trato de Ángel a mis hermanos, de la forma en cómo le hablaba a ‘Chema’. Le hablaba muy mal, no es algo que me contara, es algo que yo lo viví y a mí me impactaba.