Danielle Dithurbide toma terapia con caballo y la libera de envidias, habladas y caminos bloqueados

La conductora de ‘Despierta’ acudió a una constelación con caballos en La Marquesa.

October 14, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Danielle-Dithurbide.jpg

Danielle Dithurbide se mostró visiblemente conmovida tras recibir una limpieza energética.

“Se va a los pies y es porque está librando estancamiento, caminos bloqueados, saturación”.

La periodista Danielle Dithurbide acudió a una terapia con caballos en La Marquesa, el parque recreativo al aire libre que se ubica en la alcaldía Cuajimalpa, para recibir una limpieza energética.

Fue a través de redes sociales donde se compartió un emocionante video donde se puede ver a Dithurbide al costado de un caballo color café y pelo negro, que fue entrenado para liberar emociones atrapadas en las personas.

“Constelar con caballos” se refiere a una terapia sistémica donde los animales actúan como representantes para explorar y sanar dinámicas familiares, emocionales o de otro tipo.

A través de su comportamiento sensible, los caballos captan y reflejan la energía de un sistema, permitiendo a la persona obtener una nueva perspectiva, resolver conflictos, liberar bloqueos y alcanzar una sanación que trasciende la lógica, según afirman quienes la practican.

El experto que le realizó la constelación a Danielle la fue guiando y explicando que al caballo no le pasa nada, como erróneamente creía la comunicadora por los gestos y movimientos del animal.

Durante la sesión, Danielle se conectó profundamente con los caballos y permitió que su energía fluyera, llevando a cabo un proceso de sanación personal que reveló emociones y bloqueos que necesitaban liberarse. “Su testimonio es conmovedor y nos muestra cómo esta práctica puede transformar vidas”, se puede leer en el post de los terapeutas.

“A él no le pasa absolutamente nada. Él va a canalizar en donde tienes la energía. Se va a los pies y es porque está librando estancamiento, caminos bloqueados, saturación… a él no le pasa nada porque todo lo manda a tierra”, dijo el terapeuta.

Visiblemente asombrada a la conductora de ‘Despierta’ la pudieron liberar de “envidias, habladas, caminos bloqueados, energía, cansancio, todo lo liberó y lo sacó por el hocico”, según el experto.

Dithurbide se mostró asombrada pensando que al caballo le pasaba algo cada que abría el hocico y cuestionó al terapeuta qué pasa si debe liberara otra emoción más fuerte.

“Si estuvieras muy cargada espiritualmente, él ahorita busca un espacio, se revuelca y lo manda a la fuente de origen, a la tierra”, finalizó.

Danielle Dithurbide
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
