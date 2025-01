Jessica Segura se desmorona al hablar de las complicaciones para ser mamá

Generalmente los episodios de las Envinadas se vuelven emotivos y conmovedores, pero un capítulo reciente se convirtió en el lugar donde Jessica Segura se sinceró sobre las complicaciones que ha tenido desde 2024 en su intento por ser mamá.

El canal de YouTube de Daniela Luján, Mariana Botas y Jessica Segura publicó su episodio 22 de la temporada 8, con el tema: “Carta a mi yo del futuro”.

Cuando tocó el turno a Jessica Segura, no pudo contener el llanto al enviarse un mensaje a sí misma, tanto en caso de que ya sea madre, como en caso de que no se haya cumplido su ilusión.

“Espero que todo lo que transitamos el año pasado rinda frutos y hoy tengas un bebé en tus manos... Y si no, espero que encuentres dónde poner ese enojo y esa frustración y la sanes y te lleve a un lugar más bonito. Te amo mucho, gracias por acompañarme en este año que fue muy rudo”.

El momento está en el minuto 01:22:00...

“Espero que dejes de tener miedo de hablar de las cosas que viviste y que encuentres un lugar de paz para compartirlo con las personas que tampoco han podido ser madres o están pasando por lo mismo”.

Daniela Luján y Mariana Botas abrazaron a su amiga, y le reiteraron que no está sola.

Jessica agregó al mensaje para sí misma: “Que no sea un motivo que dejes de brillar y abraces todas las bendiciones que tienes y aprendas mucho de esto”.

Desde hace tiempo, Jessica ha hablado sobre la maternidad

La actriz había declarado: “Me encantaría poder ser madre algún día, pero si no se da, veremos si adoptamos, y si no es nuestro camino, pues no, la verdad no quiero casarme con una idea porque, finalmente, quiero respetar a Jessica y amarme como soy con lo que me toca vivir en esta vida”.

Incluso comentó que le dijo a su pareja, Adrián Pous, que si su sueño era ser padre, sería mejor terminar su relación. Sin embargo, siguen juntos y enfrentan las dificultades juntos

“Antes que otra cosa decidimos que somos un equipo, que nos amamos profundamente y que queremos vivir esta historia nosotros dos, entonces, sino se da, ni modo”, dijo Jessica Segura hace un tiempo.