Jessica Coch de luto por el fallecimiento de su padre: “Vuela alto… mi Pa, mi Ratón”

“Estoy segura, que ya estás armando un partido. Te amo para siempre”.

La actriz Jessica Coch enfrenta la dura y triste partida de su papá, el señor Jorge Coch.

Es a través de un video que colgó en sus redes sociales, que Jessica dio a conocer el fallecimiento de don Jorge: “Vuela alto… Mi Pa, Mi Ratón. Estoy segura, que ya estás armando un partido. Te amo para siempre”, escribió al pie de un emotivo video donde bailan juntos.

De inmediato, las muestras de apoyo a la estrella de ‘El Conde: Amor y Honor’, no se hicieron esperar. Compañeros y amigos lamentaron la partida del señor Jorge, quien perdió la vida a los 78 años.

De acuerdo a medios especializados, Jorge Antonio Coch Ricalde falleció por complicaciones de salud en el Hospital General de Cholula, Puebla, ciudad en la que se había establecido desde hace años.

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El exfutbolista forjó su trayectoria en clubes como Toluca, Puebla y Veracruz.

Jorge Coch nació en Buenos Aires, Argentina, el 19 de mayo de 1947. Debutó como profesional con el club ‘Argentinos Juniors’. Luego fue fichado por el ‘Boca Juniors’, donde estuvo dos años. Desde allí saltó a México a los ‘Diablos Rojos’ en el año 1971, bajo las órdenes del entrenador Nacho Trelles.

Luego de dos años en el Toluca, fue traspasado al Puebla, donde también estuvo dos temporadas antes de enrolarse con los ‘Tiburones Rojos’ del Veracruz.

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Conocido también como el ‘Super Ratón’, Coch también vistió las playeras del Deportivo Tepic (1976-77) antes de volver al futbol argentino para jugar con clubes como ‘All Boys’, ‘Talleres de Córdoba’ y ‘Boca Juniors’; también pasó por el futbol chileno, donde se retiró con la casaca de Universidad de Chile.

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Una vez que dejó las canchas, Jorge Antonio Coch regresó a México para establecer su residencia y seguir ligado al futbol como formador de jugadores en las fuerzas básicas del club Puebla y posteriormente fue entrenador en universidades poblanas.

Descanse en paz.