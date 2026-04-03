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Jacqueline Andere: Así se enamoró del papá de ‘El Pirru’ y cómo SE CASARON a los 15 días de conocerse

La primera actriz se casó una sola vez y lo hizo con José María Fernández Usaín.

Abril 03, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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La primera actriz Jacqueline Andere se sinceró sobre su matrimonio.

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“Así me la soltó ‘¿tú te casarías conmigo?’ y yo le dije ‘¿yo?, sí’, ‘nos casamos dentro de ocho días, si quieres’, dijo él”.

La primera actriz Jacqueline Andere se enamoró perdidamente del productor José María Fernández Usaín. Desde el primer encuentro con su primer y único esposo, admite que sintió atracción, sin que le importaran los 24 años de diferencia que existían entre ellos.

La carrera de Andere comenzaba y con la esperanza de alcanzar el éxito de otros famosos como Angélica María y Enrique Guzmán, decidió buscar a su representante, Fanny Schartz, quien en poco tiempo le tuvo buenas noticias.

La ejecutiva la llamó la misma y única noche que ha nevado en México, recordó Jacqueline en una entrevista que le otorgó a la periodista Matilde Obregón. De esa forma, la actriz salió de su cama para encontrarse con Fernández Usaín.

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Si bien, Jacqueline no mostró interés inmediato e incluso se rehusó a salir de su casa y dejar sola a su madre, la joven actriz se alistó para conocer a quien se volvería su esposo y padre de su hija Chantal.

“Me arreglé como pude, me recogí tantito el pelo, me di mi pintadita, rapidísmo todo, unos nervios que me entraron, (hablamos por teléfono) y le digo ‘señor Fernández, habla Jaqueline Andere, no me da tiempo de llegar a su casa, (además) hace mucho frío’ y me contesta ‘tengo chimenea’. Ahí me subyugó, me cayó rebien que me dijera”, narró Andere.

Esa noche se reunieron por primera vez y de ese encuentro surgió la cinta ‘Las bestias jóvenes’, una producción del argentino que, por esa época, ya se había divorciado de Olivia Michelle, madre de su primogénito, José María Fernández Jr., mejor conocido como ‘El Pirru’.

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En la película, Andere besó a su colega Alma Delfina Fuentes, convirtiéndose en la primera producción cinematográfica en donde dos mujeres se besaban en la pantalla.

Y tan sólo 15 días después, y tras varias salidas, sin mencionar el permiso de su madre, Fernández y Andere no se volvieron a separar, hasta el día en el que falleció el productor. De hecho, ella no volvió a casarse ni enamorarse siquiera.

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“Así me la soltó ‘¿tú te casarías conmigo?’ y yo le dije ‘¿yo?, sí’, ‘nos casamos dentro de ocho días, si quieres’, dijo él, así de fácil fue, pero como no teníamos mucho dinero, esperamos 15 días, fue una cena, con mis amigos, Julissa, Luis de Llano, con ‘Rochón’, él puso para los anillos, duré casada hasta que se murió; 35 años”, compartió.

Jacqueline Andere José María Fernández
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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