Jacqueline Andere confiesa que le perdonó varias infidelidades a su esposo: “Yo me lo caché en la oficina”

“Yo entraba y oigo que la secretaria le avisa ‘Señor, aquí está la señora’. Dije ‘¿por qué grita esta?’”.

La primera actriz Jacqueline Andere siempre se ha caracterizado por su imparable trayectoria, su educada manera de conducirse y su belleza. No hay escándalos a su alrededor y los detalles de su vida privada los ha guardado celosamente.

Sin embargo, Andere tuvo una charla con la periodista Pati Chapoy, y allí relató un episodio de infidelidad que vivió con su esposo José María Fernández Unsaín, con quien estuvo casada más de tres décadas.

Jacqueline afirma que duró 32 años “con él hasta que se murió y fui la mujer más feliz del mundo”, aunque se casaron a tan sólo 15 días de conocerse.

La actriz narró un episodio en el que descubrió una de las infidelidades del padre del famoso ‘Pirru’, exesposo de la fallecida Mariana Levy y de la cantante Ana Bárbara.

“Sí, dos veces. Yo me lo caché en la oficina. Yo entraba y oigo que la secretaria le avisa ‘Señor, aquí está la señora’. Dije ‘¿por qué grita esta?’. Y estaba empezando el idilio… no los agarré infraganti, allí en el sillón. Entonces entré y veo a esta señorita, que me ve con una cara de susto y le digo, ‘oye, qué calor hace aquí’, porque ponía mucho la calefacción”, mencionó la protagonista de ‘La Leona’.

Y añadió que tomó la situación con toda tranquilidad pese a percatarse de lo que ocurría. Incluso les dijo “’voy al baño’, para darle tiempo a (ella para) que se saliera. Para qué haces escandalitos, panchos”, expresó la actriz.

En el momento de tensión, su esposo José María se sentó en su oficina y comenzó a fumar más de lo que acostumbraba, contó doña Jacqueline, quien en total cordura lo increpó. “Le dije ‘¿qué estabas haciendo con esta mujer’. ‘No es que vino a traerme unos libros de no sé qué’, las excusas de los señores”, dijo Andere sin mencionar los otros momentos en los que lo describió traicionándola.

Chapoy tampoco indagó más sobre esas experiencias ni cuál había sido su sentir o cuáles fueron los motivos por los que continuó a su lado.

Lo que sí mencionó Jacqueline es que sus parejas eran mayores y Fernández Unsaín le llevaba 25 años. “En el fondo de mi alma yo buscaba un padre. El padre que nunca tuve”, finalizó.

¿Quién fue José María Fernández Unsáin?

Fue un director, dramaturgo, poeta y guionista argentinomexicano que murió en 1997. En 1958 emigró a México y en sus primeros trabajos colaboró con Alfredo Varela.

Desde su fundación en 1968 dirigió la Sociedad General de Escritores Cinematográficos de Radio y Televisión de México, que en 1973 se convirtió en la Sociedad General de Escritores de México (SOGEM) y continuó haciéndolo hasta su fallecimiento. También fundó la Escuela para Escritores (patrocinada por SOGEM), entre 1980 y 1984, Fernández Unsaín estuvo a cargo del Consejo Mundial de Autores de Radio y Televisión y además, en dos oportunidades presidió el Consejo Panamericano de Sociedades de Autores y Compositores.

Luchó afanosamente para proteger a los escritores nacionales respecto de sus derechos de autor, así como por un pago digno e incluso lo hizo fuera de ese país participando en las propuestas de leyes de Derechos de Autor de Colombia, Bolivia, Ecuador y Panamá. Uno de sus logros fue obtener que se restableciera la exención de impuestos al gremio.

