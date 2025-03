Ivonne Montero reveló que Fabio Melanitto la contactó después de morir: el importante mensaje que le dejó

En más de una ocasión, Ivonne Montero ha hablado sobre las experiencias paranormales que ha vivido, pues al ser una persona sensible a este tipo de energías, es común que reciba señales desde “el más allá”. Precisamente esto es algo que experimentó con Fabio Melanitto, su exesposo, quien murió trágicamente en 2018, y desde entonces, habría tratado de contactarla de maneras inesperadas.

Ivonne Montero recordó la vez que Fabio Melanitto ‘se le apareció’ por su relación

Durante un reciente encuentro con los medios, retomado por “Ventaneando”, Ivonne Montero se sinceró sobre la ocasión en que Fabio Melanitto se hizo presente para desearle suerte en su nueva vida sin él. De acuerdo con los dichos de la actriz, este extraño episodio tuvo lugar meses después del fallecimiento de su exesposo, y coincidió con el momento en que finalmente decidió empezar un noviazgo, por lo que cree que fue una forma de hacerle saber que estaba bien que se diera otra oportunidad en el amor.

“Yo estaba dejándole un mensaje a una persona con la que estaba saliendo en aquella época. Fabio había fallecido recientemente, entonces estaba dejándole el mensaje para verlo por el estreno de mi función. Cuando pongo el mensaje para escucharlo, mi mensaje se cortó y entra la voz de Fabio. Me dijo: ‘sí mami’, como si él estuviera recibiendo ese mensaje. Yo me quedé así de: '¿qué?’, porque Fabio me decía mami, y esa era su voz”, dijo asombrada.

Así fue la vez que Fabio Melanitto se hizo presente desde “el más allá” con Ivonne Montero Captura de pantalla YouTube, Instagram

La especial petición que Ivonne Montero le hizo a Fabio Melanitto sobre su hija Antonella

Además de este hecho que resulta difícil de explicar, anteriormente Ivonne Montero ya ha señalado que suele “sentir la presencia” del Fabio Melanitto, que perdió la vida en agosto de 2028 víctima de un homicidio. Y es que a pesar de que las cosas entre ellos no terminaron bien, en especial por el rechazo que el exintegrante de UFF manifestó hacia Antonella, su única hija en común, la artista tuvo fe en pedirle que protegiera a la pequeña durante una de las cirugías a las que se sometió en 2024.

Así lo compartió durante una plática con “Venga la Alegría”, donde Ivonne admitió que antes de que la pequeña ingresara al quirófano, se encomendó a Fabio para implorarle que la acompañara para que todo saliera bien.