Itatí Cantoral estuvo a punto de casarse con Alexis Ayala, pero impidieron su boda: "¡Es una niña!”

Itatí Cantoral es una de las actrices mexicanas más reconocidas en el mundo del entretenimiento. A lo largo de su trayectoria le dado vida a personajes emblemáticos que han dejado una huella imborrable en la pantalla.

La actriz debutó en la televisión en 1986 en la serie ‘La telaraña’ y para 1993 ya había ganado un reconocimiento por su participación en ‘Dos mujeres, un camino’. Sin embargo, su papel más icónico llegó en 1995, cuando dio vida a ’Soraya Montenegro de la Vega’ en ‘María la del barrio’.

¿Fue Eduardo Santamarina?

Itatí ha conquistado el corazón del público en diversos momentos, con más personajes e historias, aunque en el terreno personal también ha flechado a algunos de los galanes más cotizados, entre ellos, Eduardo Santamarina, quien además de convertirse en su primer esposo también es el padre de sus hijos mayores Roberto y Eduardo.

La relación de Cantoral y Santamarina duró tres años luego de una espectacular boda donde echaron la casa por la ventana. Sin embargo, una infidelidad acabó con la familia que habían conformado los actores y sus mellizos.

Itatí reveló en entrevista a Pati Chapoy que la popularidad que manejaban ambos en aquel momento jugó un papel muy importante en su separación: “Estábamos en nuestro, no tuvimos la capacidad, bueno no puedo hablar por él, pero no tuve yo la madurez, de enfrentar con seriedad un matrimonio y una familia. Yo también estaba en los cuernos de la luna, con las emociones súper arriba y tomé la decisión muy rápido”, dijo.

Pese a que fue ella quien tomó la decisión, enfrentar la situación no fue nada fácil: “Para mí fue dolorosísimo, porque mis hijos estaban chiquitos, yo pensé que jamás me iba a divorciar, estaba muy compenetrada con Eduardo, juraba que jamás me iba a divorciar de él. Fue un golpe muy fuerte”.

Itatí se recuperó y rehizo su vida. Varios años después contrajo matrimonio con el productor de teatro Carlos Alberto Cruz, con quien procreó a su hija María Itatí. Sin embargo, luego de 10 años de relación la pareja rompió y desde entonces Itatí se ha enfocado en ella, en su carrera y sus hijos, dejando de lado la idea de casarse de nuevo.

El nombre de ese amor es: Alexis Ayala

Pero hay un episodio en la vida de Itatí que parecía oculto. Hubo un actor con quien estuvo a punto de casarse a los 16 años y al que consideró “el amor de su vida”.

“Él se quería casar conmigo y mi papa le dijo: ‘¿cómo crees?, es una niña”, bloqueando las posibilidades para que formalizara un noviazgo de 3 años.

Además de la corta edad de Itatí para casarse, aquel actor del que estaba perdidamente enamorada le llevaba 10 años, convirtiéndose en otro motivo para que el padre, don Roberto Cantoral, se opusiera.

La identidad del actor que pudo ser su primer esposo y a quien llegó a considerar “el amor de su vida” fue revelada a Gustavo Adolfo Infante en su programa ‘El minuto que cambió mi destino’, se trata de Alexis Ayala.

Itatí relató que físicamente lo veía perfecto. “Alexis Ayala era hermoso. La nariz parece que se la había hecho… muy parecido a su mamá. Los ojos claros, grandototes. De cara era muy guapo y lo conocí en una fiesta del CEA. Yo no podía creer que me invitó a bailar y todo. Y yo llegué con mi mamá y le dije: ‘no lo puedo creer este guapísimo quiere ser mi novio’”, relató la actriz.

Alexis Ayala e Itatí Cantoral cuando eran novios. YouTube

Y añadió que “yo la verdad dije ‘qué guapo hombre’. Yo también me quería casar con él y tuve hasta vestido de novia y todo, pero era muy joven, él también”. Para la gran villana, su noviazgo con Ayala fue tan especial que a los dos años querían dar el sí ante el altar.

“Él se quería casa conmigo a los dos años, gracias a mi papá no porque si no ya tendría 18 divorcios”, comentó en tono de broma.

La idea de vestirse de novia y formar una familia le entusiasmaba mucho en ese momento, por ello, recuerda que “obviamente yo dije: sí, yo lo amo, es el amor de mi vida, es todo para mí. Y sí, era encantador, era hermoso, una persona increíble”, expresó sobre Alexis.

Itatí Cantoral estuvo a punto de casarse con Alexis. YouTube

Pero como la mayoría de las relaciones amorosas de juventud se acabó. El amor que se profesaban Itatí y Alexis terminó. También influyeron sus carreras y estudios.

Al cuestionarle los motivos de la separación, Cantoral rememora que “fue una relación muy intensa. Yo estaba estudiando actuación, él estaba empezando su carrera. Yo estaba muy niña… en este proceso de estudiar actuación y que tenías que sufrir y ser muy intenso y todos estos rollos… es mentira. Yo estaba clavadísima por sufrir”, finalizó expresando que ese romance fue lindo mientras duró.

